La dernière fois qu'on avait aperçu le chat marsupial à queue tachetée dans le sud de l'Australie remonte au règne de la reine Victoria. Image: Shutterstock

Un fermier a retrouvé un animal disparu depuis un siècle

La découverte d'un fermier fait du bruit en Australie. L'animal qu'il a découvert avait été vu pour la dernière fois dans la région il y a plus de 100 ans.

Pour la première fois depuis plus de 100 ans, un chat marsupial à queue tachetée a été observé dans le sud de l'Australie. Selon le journal britannique Daily Star, un fermier a trouvé l'animal dans un piège devant son poulailler.

«Je m'attendais à trouver un chat standard, mais à la place, j'ai trouvé cette petite bête», a déclaré l'agriculteur lors d'une interview avec une chaîne d'information locale.

«C'était incroyable. Au début, je n'avais aucune idée de ce que c'était» Le fermier australien qui a découvert l'animal devant son poulailler

Pas vu dans le sud de l'Australie depuis 130 ans

D'après le Daily Star, des rangers du National Parks and Wildlife Service (NPWS) ont examiné l'animal pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un individu captif. «Il y a bien eu quelques observations non officielles, mais aucun animal n'a jamais été photographié ou tenu dans la main», a expliqué un porte-parole du NPWS.

«Quelle surprise de voir ressurgir une espèce que nous pensions éteinte!» Un porte-parole du National Parks and Wildlife Service (NPWS)

En effet, bien qu'on observe le chat marsupial le plus souvent à l'est du continent, sa dernière apparition dans le sud de l'Australie remonte à plus de 130 ans, soit à peu près à l'époque du règne de la reine Victoria. Les experts avaient supposé que l'animal, classé «potentiellement menacé» par l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (UICN), avait par conséquent complètement disparu dans le sud.

Un cousin du diable de Tasmanie menacé

Ces animaux rares, dont la population est estimée à seulement 14 000 individus, sont régulièrement tués par des paysans qui cherchent à protéger leurs poules.

Avec une longueur pouvant atteindre 45 centimètres et un poids allant jusqu'à 5 kilos, le chat marsupial à queue tachetée est le deuxième plus grand marsupial carnivore encore vivant au monde – après le diable de Tasmanie. (jcz)

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker