Australie: Un requin tue une adolescente

Une adolescente de 16 ans est morte samedi après avoir été attaquée par un requin pendant qu'elle nageait dans une rivière dans l'ouest de l'Australie, ont annoncé les autorités.

La jeune fille a été grièvement blessée par ce requin d'une espèce inconnue dans la rivière Swan, à Fremantle dans la banlieue de Perth, selon un communiqué du gouvernement de l'Etat. Elle a été sortie de l'eau puis déclarée décédée sur place après l'échec des tentatives de réanimation, a précisé Paul Robinson, de la police de Fremantle.

«C'est encore très tôt, ce qu'on sait c'est qu'elle était à la rivière avec des amis», a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Il ajoute:

«Ils étaient sur des jet-skis. Un groupe de dauphins aurait été vu dans les environs et la jeune fille aurait sauté dans l'eau pour nager avec les dauphins»

La famille de la jeune fille, originaire de Perth, est «totalement anéantie par la nouvelle» de cet «incident très, très traumatisant», a-t-il ajouté.

Selon les experts, ce n'est pas courant de trouver des requins dans cette partie de la rivière, a indiqué M. Robinson. Le gouvernement de l'Etat a appelé la population à faire preuve de «davantage de prudence » dans la rivière Swan et à respecter les fermetures de plages.

C'est la première attaque mortelle dans la rivière Swan depuis la mort d'un adolescent de 13 ans en janvier 1923, à Claremont dans la banlieur de Perth, selon des informations de l'époque ainsi qu'une base de données tenue à jour par la Société de conservation de Taronga.

La dernière attaque mortelle dans une rivière en Australie remonte elle à 1960, quand un requin bouledogue d'une longueur estimée à 3.3 mètres s'en est pris à un plongeur à Roseville Bridge à Sydney, selon cette base de données.

En février 2022, un moniteur de plongée britannique âgé de 35 ans, Simon Nellist, avait été dévoré au large de la plage de Little Bay à Sydney, première attaque de ce genre depuis 1963 dans la plus grande ville du pays. Selon Sports Australia, 4.5 millions d'Australiens nagent régulièrement et au moins 500 000 pratiquent le surf. (chl/ats)