L'Autriche est le premier pays européen à adopter la vaccination obligatoire

Dans ce climat tendu, le gouvernement craint des débordements et a annoncé cette semaine la mise en place de «périmètres de protection» aux abords des établissements de santé, des centres de vaccination et de tests.

De nombreux Autrichiens sont vent debout contre le texte et manifestent quasiment chaque week-end par dizaines de milliers.

Outre les Verts , partenaires de coalition des conservateurs, les cheffes des partis social-démocrate et libéral avaient apporté leur soutien.

C'est «un sujet qui fait l'objet d'un débat très intense et passionné», a-t-il reconnu.

«La vaccination est la chance pour notre société d'atteindre une liberté durable et continue, sans que le virus nous restreigne»

Russes et Américains se parlent à Genève pour désamorcer la crise en Ukraine

Plus de «International»

Pas de rappel, pas de piqûre et pas d'infection? Le vaccin nasal fait rêver

Faut-il lever les mesures Covid et prendre la vague de plein fouet?

Djokovic expulsé: la réaction de Federer et Nadal n'a pas de prix 😂

La France s'étrangle devant les salaires de Petkovic et Shaqiri

Les plus lus

Une ministre allemande veut faire bannir Telegram de Google et Apple

Apple et Google doivent assumer leur «responsabilité sociale»: la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser veut leur demander d'expulser Telegram de leurs magasins d'applications.

Des appels à la violence et incitations à la haine qui n'ont pas été supprimés: c'en est trop pour Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur. Après une séance à Berlin ce mercredi avec les ministres de l'Intérieur des gouvernements régionaux dirigés par le SPD, la femme politique a appelé les deux fournisseurs dominant le marché des systèmes d'exploitation mobiles et aux magasins d'applications correspondants (Google Play Store et App Store) de virer Telegram de leur offre d'applications, nous apprend le Spiegel. Il en irait de leur «responsabilité sociale».