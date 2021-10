Soupçonné de corruption, le chancelier autrichien démissionne

L'ancienne ministre de la justice Rachida Dati mise en examen

La maire du 7e arrondissement de Paris et ancienne ministre de la justice française Rachida Dati a été mise en examen dans le cadre de l'affaire Ghosn.

Visée par une enquête du Parquet national financier, Rachida Dati avait initialement échappé à ces poursuites, à l'issue d'un premier interrogatoire de 16 heures devant les juges d'instruction.

Neuf mois plus tard, elle a finalement été reconvoquée pour une journée d'interrogatoire et mise en examen pour «corruption passive par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale», en l'occurrence le Parlement européen où elle était élue, et «recel …