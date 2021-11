Accusé de corruption, l'ex-chancelier autrichien Kurz perd son immunité

Image: sda

En octobre, l'ancien chancelier conservateur a démissionné à la suite d'un scandale de corruption.

Le Parlement autrichien a décidé à l'unanimité, jeudi, de lever l'immunité parlementaire de Sebastian Kurz. L'ancien chancelier conservateur a démissionné, en octobre, à la suite d'un scandale de corruption.

Le dirigeant conservateur de 35 ans, qui rejette ces accusations de corruption, avait lui-même affirmé avant le vote qu'il souhaitait la levée de son immunité immunitaire afin que l'enquête puisse avancer. Il avait déclaré qu'il voulait combattre les accusations, fausses selon lui, qui lui ont coûté son poste de chancelier.

Kurz a, depuis, été protégé des poursuites judiciaires grâce à son statut de chef du groupe parlementaire du parti conservateur ÖVP et de membre du parlement.

De quoi parle-t-on?

Le scandale a éclaté en octobre lorsque plusieurs lieux, dont la chancellerie et le ministère des Finances, ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de détournement de fonds publics entre 2016 et 2018 par des proches de Kurz. Ce détournement avait pour but:

De financer la parution de sondages falsifiés.

Une couverture médiatique élogieuse à son égard, dans les médias d'un influent groupe de presse autrichien, Österreich. En échange, ce dernier était récompensé via l'achat de lucratifs encarts publicitaires, selon les soupçons des procureurs.

Et maintenant?

De nombreux analystes politiques estiment que Kurz tentera de faire un «come-back», son successeur Alexander Schallenberg étant un de ses proches.

Pour rappel, Kurz a été le plus jeune chef de gouvernement du monde lorsqu'il a été élu à l'âge de 31 ans. La coalition qu'il a formée avec l'extrême droite s'est effondrée en 2019 lorsque son allié s'est retrouvé au coeur d'un scandale de corruption. De nouvelles élections lui ont permis de retrouver son poste de chancelier à la tête d'une coalition avec les Verts. (jah/ats)