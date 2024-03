Josef Fritzl tente d'améliorer ses conditions en prison

Josef Fritzl a séquestré et violé sa fille de 1984 à 2008 dans une cave-bunker aménagée au sous-sol de la propriété familiale. Keystone

Il a été reconnu coupable d'inceste, de séquestration, de coups et blessures graves et de 3000 viols, ainsi que pour le meurtre par négligence d'un des enfants peu après sa naissance.

La justice a bloqué lundi le transfert du tortionnaire incestueux autrichien Josef Fritzl vers un régime de détention classique, préalable à une demande de libération conditionnelle.

Fin janvier, le tribunal régional de Krems, ville à environ 80 km au nord-ouest de Vienne où il est incarcéré, avait estimé sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique qu'il «ne posait plus de danger» après 15 ans derrière les barreaux. Il avait donc approuvé son transfert hors du quartier de haute sécurité, mais les procureurs ont fait appel de cette décision.

Sept enfants incestueux

«Contrairement à l'évaluation du tribunal de première instance, la cour d'appel de Vienne est parvenue à la conclusion que les faits n'avaient pas été entièrement clarifiés», selon un communiqué. Elle a donc demandé à la juridiction de recueillir davantage de preuves avant de statuer à nouveau sur la requête du détenu de 88 ans.

Condamné à la prison à vie en mars 2009, cet électricien de métier avait été arrêté un an plus tôt, à la suite de l'hospitalisation de l'un des sept enfants nés de la relation incestueuse qu'il a eue avec sa fille Elisabeth Fritzl. Cette dernière a été séquestrée et violée de 1984 à 2008 dans une cave-bunker aménagée au sous-sol de la propriété familiale à Amstetten.

Une nouvelle audience du tribunal de Krems est prévue pour la fin du mois d'avril, a indiqué son avocate, Astrid Wagner. D'autres examens médicaux, notamment des scanners du cerveau, seront effectués dans les semaines à venir, a-t-elle indiqué, qui a reproché aux procureurs de «retarder inutilement la procédure». (ats/jch)