Sebastian Kurz a annoncé son retrait de toutes les fonctions politiques le jeudi 2 novembre 2021. image:keystone

La politique, c'est fini pour l'ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz

L'ex-chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz a annoncé jeudi son départ de la vie politique. Il est visé par une enquête pour corruption qui lui avait coûté son poste.

Le chancelier autrichien démissionnaire Sebastian Kurz n'a pas fait les choses dans la demi-sure: il a annoncé qu'il démissionne de toutes ses fonctions, rapporte le journal Die Krone:

Il va se consacrer à sa vie de famille

La naissance récente de son fils a provoqué un «déclic», écrit le quotidien. Jeudi vers 11h30, Kurz s'est présenté devant les médias: «Si vous regardez en arrière (...) et ressentez de la gratitude (...), vous pouvez vous estimer très chanceux».

Avant de quitter la salle, il a assuré qu'une passation ordonnée de toutes ses tâches s'effectuerait au cours des prochaines semaines.

Un nouveau chapitre commence à présent pour l'ancien chancelier. «Par-dessus tout, j'ai hâte de passer du temps avec mon enfant et ma famille». Il souhaite aussi se consacrer à de nouvelles tâches professionnelles. Il a finalement conclu:

«Ce fut un grand honneur pour moi de pouvoir servir la République pendant dix ans»

Renversé de son titre de chancelier il y a deux semaines, Kurz a perdu son immunité parlementaire dans une enquête pour corruption le 18 novembre. Kurz et son parti avaient eux-mêmes souhaité permettre aux allégations d'être clarifiées rapidement.

Le parquet pour les affaires et la corruption enquêtent sur Kurz et certains de ses proches collègues politiques pour des soupçons de détournement de fonds publics entre 2016 et 2018. Après des perquisitions domiciliaires à la Chancellerie fédérale, au siège de l'ÖVP et au ministère des Finances. Le 6 octobre, Sebastian Kurz a démissionné de ses fonctions de chancelier fédéral.

Il a été remplacé par l'ex-ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg, un de ses proches. (mbr)