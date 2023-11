Vidéo: watson

Panique dans un avion: «elle est possédée»

Une femme, qui volait à bord d'une compagnie américaine, a été prise d'une crise. La croyant possédée, une autre passagère s'est improvisée prédicatrice. La séquence, capturée en vidéo, fait le tour de la Toile depuis dimanche.

Cette vidéo publiée sur la plateforme de partage Reddit dimanche 19 novembre témoigne d'un moment étrange vécu par les passagers à bord d'un vol Frontier Airlines, une compagnie américaine à bas coût.

Sur les images, on découvre une femme vraisemblablement dans un état de détresse et de panique, se débattre, tandis que des membres du personnel et d'autres passagers essayent de la maîtriser.

«Arrêtez de tirer sur mon bras», peut-on l'entendre crier dans une logorrhée chargée de jurons. On l'aperçoit ensuite grimper sur les rangées de sièges pour tenter de s'échapper, sous les regards médusés et les cris des passagers présents.



La séquence est suffisamment chaotique pour la rendre gênante. Mais c'était sans compter sur une passagère visiblement très croyante, qui s'est improvisé un rôle de prédicatrice:

«C’est la preuve qu'il y a un vrai diable qui veut tuer chacun d'entre vous, y compris les membres de votre famille»

«Ce n'est pas elle, elle est possédée»

«Jésus-Christ est le chemin de la vérité dans la vie et personne ne viendra à Dieu, le Père, sans Jésus-Christ!»

Un discours clôturé par un chant, pendant que l'autre passagère se fait maîtriser à nouveau. Toujours dans la vidéo, l'on peut apercevoir une troisième passagère essayant de réconforter la femme au comportement erratique en la prenant dans ses bras.

La séquence se termine par la présence d'un policier dans l'avion, et qui est intervenu au moment de l'atterrissage.

Cette histoire n'est pas sans rappeler une scène qui s'était déroulée en juillet dernier, où une femme prise d'une crise paranoïaque avait prétendu qu'un homme qui n'était pas réel se trouvait dans l'avion.

(sbo)