Image: X/Keystone

Mystère: cette «passagère clandestine» a déjoué tous les contrôles

Interdite d'entrer en France, placée en détention aux États-Unis, une Russe risque cinq ans de prison pour s'être faufilée illégalement sur un vol New York-Paris.

Une femme russe vivant aux Etats-Unis a été placée jeudi soir en détention à New York pour avoir voyagé «clandestinement» il y a huit jours sur un vol New York-Paris, avant d'être renvoyée par les autorités françaises, selon la justice américaine.

L'histoire est rocambolesque et encore entourée d'un épais mystère, malgré le récit précis de la police fédérale FBI devant la juridiction fédérale de l'est de l'Etat de New York, à Brooklyn, où a comparu jeudi Svetlana Dali, ressortissante russe de 57 ans habitant légalement aux Etats-Unis.

En attendant qu'elle présente une demande de libération sous caution et une preuve «vérifiable» de résidence, elle restera en détention provisoire jusqu'à vendredi 14H00 (20H00 en Suisse), a indiqué un porte-parole du tribunal.

Elle n'a plaidé ni coupable ni non coupable du chef d'accusation d'être une «passagère clandestine» en avion, délit pour lequel elle encourt «jusqu'à cinq années» d'emprisonnement et la perte de son titre de séjour américain, selon cette source judiciaire.

Contrôles déjoués

Le 26 novembre au soir, Dali parvient à déjouer tous les contrôles à l'aéroport new-yorkais JFK et se glisse dans un avion de la compagnie américaine Delta Air Lines à destination de Roissy-Charles-de-Gaulle, près de Paris, selon la déposition d'un policier du FBI devant le tribunal.

Sans carte d'embarquement, elle s'était mêlée à une équipe de la compagnie espagnole Air Europa en trompant la vigilance de l'agence fédérale de sûreté du transport aérien TSA.

La quinquagénaire russe résidente américaine, dont la photo s'affiche depuis mercredi dans la presse tabloïd, n'a pas encore expliqué comment, et surtout pourquoi, elle a voulu embarquer à tout prix vers Paris.

Interdite d'entrer en France

Lors du vol de nuit du 26 au 27 novembre, le personnel de Delta Air Lines se rend compte que Dali, qui fait des aller-retours aux toilettes et n'a aucun siège attribué, s'est faufilée illégalement.

La compagnie – qui a reconnu mercredi un «incident» dans les «procédures», prévient alors la police française qui interpelle la Russe à sa descente d'avion, «sans passeport ni carte d'embarquement», d'après la déposition du FBI.

Interdite d'entrer en France, détenue à Roissy, Dali n'a pas pu par deux fois rembarquer sur un vol retour vers New York, avant d'être finalement placée à bord d'un avion de Delta mercredi soir.

Elle a été interpellée à JFK par le FBI auprès de qui elle «a reconnu avoir voyagé comme passagère clandestine en sachant que c'était illégal». (jzs/ats)