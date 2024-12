Coincés à l'aéroport, des milliers d'Américains ont eu très chaud

Coincés à l'aéroport, des millions d'Américains ont eu très chaud

En raison d'un «problème technique», des millions de voyageurs ont dû prendre leur mal en patience mardi après-midi. Pendant une bonne heure, American Airlines a cloué tous ses appareils aux sols, la veille de Noël.

Peut-on rêver pire scénario pour une veille de Noël? Mardi après-midi, American Airlines a suspendu tous ses vols depuis les États-Unis en raison d'un «problème technique». Dans son communiqué, partagé par Reuters, la compagnie aérienne ne précise pas pourquoi elle a dû de clouer tous ses appareils au sol. Dans une réponse à un voyageur en colère, la société a tenté de calmer le jeu:

«Notre équipe travaille à résoudre ce problème afin que vous puissiez rejoindre votre famille en toute sécurité. Nous vous remercions de votre patience» American Airlines

Un tel incident juste avant la distribution des cadeaux est souvent une véritable catastrophe pour la compagnie aérienne, qui «opère des milliers de vols par jour vers plus de 350 destinations dans plus de 60 pays», rappelle Reuters. Lorsque le gouvernement des Etats-Unis était encore sous la menace d'un shutdown, la semaine dernière, on avait notamment appris que les aéroports américains filtrent près de 40 millions de passagers durant les fêtes de Noël.

On ne sait pas encore combien de passagers ont été effectivement affectés par cet incident.

Un scénario qui rappelle les films Die Hard avec Bruce Willis, ou, plus récemment, le thriller Carry-On, sorti la semaine dernière sur Netflix et mettant en scène un agent de la sécurité qui doit tout faire pour éviter la mort de milliers de passagers à l'aéroport de Los Angeles. Ce n'est jamais simple de s'envoyer en l'air en fin d'année...

(fv)