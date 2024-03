Le lanceur d’alerte a surveillé pendant des années la production du Boeing 787 Dreamliner.

Procès Boeing: un témoin clé meurt mystérieusement

John Barnett a exprimé des doutes sur la sécurité des avions Boeing . Il était le témoin clé dans le procès contre le constructeur et vient d'être retrouvé mort.

Ann-Kathrin Amstutz / ch media

Pendant 32 ans, John Barnett a été au service de Boeing. Avant de prendre sa retraite, il a travaillé comme responsable de la qualité dans une usine aux Etats-Unis où sont construits les avions 787 Dreamliner. C'est lui qui a révélé en 2019 qu'il existait de graves lacunes en matière de sécurité dans la production de cet avion considéré comme ultramoderne.

Selon le lanceur d'alerte, la construction des appareils est soumise à une forte pression: afin d'éviter des retards dans la production, des pièces de moindre qualité auraient été délibérément montées sur la chaîne de montage. De plus, il y aurait de graves problèmes avec les systèmes d'oxygène de secours. Ceux-ci auraient un taux d'erreur de 25%. En cas d'urgence, il se pourrait donc qu'un masque à oxygène sur quatre ne fonctionne pas du tout.

L'ex-employé a également déclaré qu'il avait fait part de ses préoccupations à des membres de la direction. Sans succès, car ils n'auraient rien fait. Boeing conteste cette version des faits.

La semaine dernière, John Barnett, 62 ans, a témoigné contre son ancien employeur devant un tribunal de Charleston, comme le rapporte la chaîne de radio et de télévision britannique BBC. Il a notamment été contre-interrogé par des avocats de Boeing.

Samedi, le lanceur d'alerte aurait dû comparaître à nouveau devant le tribunal. Comme il ne s'est pas présenté, une enquête a été menée à son hôtel. L'homme a été découvert mort dans son véhicule sur le parking de l'hôtel. Selon les médecins légistes, il serait mort d'une «blessure par balle qu'il s'est lui-même infligée».

Son avocat a qualifié la mort du sexagénaire de «tragique» auprès de la BBC. Boeing a présenté ses condoléances à la famille.

En 2019 déjà, des Boeing 737-8 Max étaient immobilisés au sol après deux accidents mortels. Image: AP

Boeing échoue aux tests de sécurité

Cette affaire s'ajoute à une longue série de scandales touchant le deuxième constructeur aéronautique mondial. De nouvelles accusations viennent d'être révélées. Comme l'a d'abord rapporté le New York Times, Boeing a échoué à de nombreux tests de sécurité de l'administration américaine de l'aviation civile (FAA). Concrètement, l'avion Boeing 737 Max aurait échoué à 33 des 89 tests. Boeing ne s'est pas encore exprimé sur ces résultats.

La FAA a ouvert une enquête sur l'accident d'un Boeing 737-8 Max début janvier. Sa conclusion, après six semaines d'enquête:

«Les problèmes concernent l'ensemble du processus de fabrication du constructeur et de l'un de ses principaux fournisseurs»

Les autorités ont constaté à plusieurs reprises que les processus de fabrication, les procédures et les instructions approuvés n'avaient pas été respectés. Par exemple, une carte d'hôtel aurait été utilisée pour vérifier un joint de porte.

Les instructions données aux mécaniciens étaient également «vagues et peu claires». Un entretien avec six ingénieurs a révélé qu'ils ne comprenaient pas suffisamment bien les processus de contrôle de la qualité. Selon le New York Times, les autorités ont trouvé au total 97 cas de prétendues violations.

Au cours des derniers mois et années, des accidents impliquant des avions Boeing se sont produits à plusieurs reprises. Pas plus tard que ce lundi 11 mars, au moins 50 personnes ont été blessées lors d'un vol régulier d'un Boeing 787-9 Dreamliner reliant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En raison d'un problème technique, l'avion a été violemment secoué. «Des gens ont volé à travers la cabine», a rapporté un passager à une station de radio néo-zélandaise.