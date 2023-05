Bakhmout a été ravagée: les images avant-après

Depuis bientôt dix mois, la Russie et l'Ukraine se disputent Bakhmout. De nouvelles images satellites montrent comment la ville a été défigurée par des mois de combats.

Plus de «International»

Avant la guerre, Bakhmout comptait un peu plus de 70 000 habitants. Nichée dans des collines verdoyantes, la ville est reliée au reste de l'Ukraine par des routes et des voies ferrées interrégionales.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Aujourd'hui, Bakhmout vit une véritable apocalypse. La ville, en grande partie détruite, est presque totalement à l'abandon. Elle a été le théâtre de plusieurs mois de combats acharnés entre les troupes russes et ukrainiennes. On estime qu'entre 15 000 et 20 000 militaires sont morts.

La bataille de Bakhmout est considérée comme la plus meurtrière en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce mois-ci, l'entreprise de satellites américaine Maxar a publié des images avant-après de la ville.

Elles montrent une destruction totale. Les habitations, les écoles, les magasins et autres infrastructures ne sont plus que des ruines. Les parcs et les allées sont nus, dépouillés de toute végétation et ensevelis sous un voile brun de poussière et de décombres.

Au cours des dix derniers mois, les pertes ont été considérables pour les deux parties.

La guerre a forcé les habitants à fuir. Mais tous n'ont pas pris le chemin de l'exil. Environ 5 000 personnes vivent encore dans la ville à l'heure actuelle. La plupart d'entre eux ne savent pas où aller.

«En quelques jours, nos troupes ont débarrassé environ 20 kilomètres carrés au nord et au sud de Bakhmout de l'ennemi. De son côté, celui-ci avance à l'intérieur de Bakhmout et détruit complètement la ville avec son artillerie» Hanna Malia, vice-ministre ukrainienne de la Défense telegram

Evgueni Prigojine, le patron de Wagner, a annoncé samedi que la ville avait été entièrement conquise. Une information confirmée un peu plus tard par l'armée régulière. Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui évoqué une distribution de médailles.

Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky, a contredit les affirmations russes: «Bakhmout n'a pas été occupée par la Russie aujourd'hui», a-t-il déclaré dimanche lors du sommet du G7 à Hiroshima.

Les combats se poursuivent cette semaine encore. (oee)