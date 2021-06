International

Bande de Gaza

Israël frappe à nouveau la bande de Gaza après des ballons incendiaires



C'est le second affrontement cette semaine entre l'armée israélienne et le Hamas, alors qu'une trêve est en place.

Ce qu'il s'est passé

L'aviation israélienne a mené de nouveaux bombardements, dans la nuit de jeudi à vendredi, contre des cibles du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza. Les raids ont été lancés en représailles à des lâchers de ballons incendiaires vers Israël, plus tôt jeudi.

L'armée israélienne a affirmé avoir ciblé un site militaire du Hamas et un site de lancement de roquettes, situés respectivement à Gaza City et à Khan Younès, ville du sud de cette enclave sous blocus israélien depuis près de 15 ans.

Après les raids israéliens, des militants de la brigade al-Qassam, branche armée du Hamas, «ont tiré à la mitrailleuse» vers des villages israéliens ceinturant la bande de Gaza et des drones patrouillant le ciel, a indiqué un responsable du mouvement.

Hausse des tensions cette semaine

Il s'agit de la seconde série de frappes israéliennes dans la bande de Gaza depuis le début de la semaine et la fin de la guerre de onze jours, du 10 au 21 mai dernier, avec le Hamas.

Trêve fragile

Ces nouveaux affrontements interviennent alors que l'ONU et l'Egypte tentent de consolider un cessez-le-feu fragile ayant permis de mettre fin à la guerre-éclair, que se sont livrés Israël et le Hamas du 10 au 21 mai dernier, et à l'approche de la visite, prévue à partir de samedi, aux Etats-Unis du chef de l'armée israélienne, le général Aviv Kohavi. (ats/jah)

