Une panne mondiale a paralysé la banque UBS

UBS a subi une panne informatique mondiale mardi. Cette panne a partiellement perturbé les activités de trading de la grande banque.

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Une panne informatique d’une large ampleur qui a perturbé les activités de trading. La banque aux trois clés a identifié la cause de cette panne et mis en oeuvre un programme de correction qui devrait permettre de résoudre le problème, a indiqué mardi l'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Contactée par l'agence de presse AWP, UBS n'était pas disponible pour commenter la situation. (sda/fv)