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Ceuta: 60 000 migrants marocains sont entrés en Espagne

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«Ils continuent d'arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne

L'afflux de migrants depuis le Maroc vers l'enclave espagnole de Ceuta continue ce vendredi. Plusieurs ont déjà perdu la vie en tentant de passer par la mer.
31.07.2026, 11:3331.07.2026, 13:52

Environ 60 000 migrants ont traversé la frontière avec le Maroc ces derniers jours, selon Juan Vivas, président de Ceuta. Soit l'équivalent de «70% de la population locale».

Les arrivées, qui n'ont pas cessé de la nuit, continuent vendredi matin, majoritairement des jeunes hommes et des adolescents, et 34 d'entre eux sont morts noyés en tentant le passage de la frontière par la mer, dans ce petit territoire habité par 80 000 personnes. «Les estimations montrent qu'environ 60 000 personnes sont entrées dans notre ville pendant cet épisode. Cela représente 70 % de la population de Ceuta. Pour vous faire une idée (...) c'est comme si en 24 heures, 34 millions de personnes entraient sur le territoire espagnol. Evidemment, ce chiffre montre qu'il est impossible d'absorber cette pression», a expliqué Juan Vivas lors d'une conférence de presse.

«Je veux également exprimer, de façon tout à fait sincère, au nom de nous tous, notre profond chagrin et notre douleur pour les 34 victimes»
Juan Vivas

«Il y a eu un flux constant de personnes toute la nuit», et si les arrivées ont été moindres que pendant la journée, des «milliers» de migrants «ont continué à arriver la nuit et ils continuent d'arriver» vendredi matin, a précisé de son côté une source policière.

epa13143412 A group of migrants remains on the beach near the Tarajal border crossing in Ceuta, Spain, 31 July 2026. Violent clashes occurred along the border perimeter as migrants attempted to enter ...
Les migrants continuent d'arriver à Ceuta.Keystone

Il était difficile vendredi de savoir clairement ce qui a provoqué cette soudaine arrivée en masse de migrants en provenance du Maroc, principalement des jeunes hommes et des adolescents.

La crise migratoire de 2021

Jeudi soir, des milliers de jeunes Marocains étaient rassemblés tard jeudi soir dans le centre de la ville de Fnideq, qui jouxte l'enclave espagnole de Ceuta, a constaté un journaliste de l'AFP, certains affirmant avoir entendu que «la frontière avait été ouverte». Ces jeunes ont afflué près de la route qui longe la plage et qui mène vers le passage frontalier.

Le contexte rappelle la précédente crise migratoire de 2021, lorsque des milliers d'entre eux avaient traversé la frontière à la faveur d'un assouplissement des contrôles par Rabat lors d’un différend diplomatique avec l'Espagne. Pedro Sánchez doit arriver vendredi matin à Ceuta où il rencontrera les forces de l'ordre à la frontière puis les responsables régionaux, accompagné du ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, a précisé la présidence du gouvernement dans un communiqué.

epa13139062 Spain&#039;s Prime Minister Pedro Sanchez addresses a press conference as he visits the Forward Command Post in Navalcarnero, Madrid, Spain, 29 July 2026, near the area affected by the wil ...
Pedro SánchezKeystone

Jeudi déjà, plusieurs centaines de personnes selon les autorités régionales étaient entrées illégalement à Ceuta, venant s'ajouter au plus de 1500 migrants arrivés «ces derniers jours».

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Il s'agit de l'arrivée de migrants la plus importante depuis 2021. Elle intervient après une visite de Pedro Sánchez en Algérie le 20 juillet, la première en quatre ans d'un chef du gouvernement espagnol après plusieurs années de brouille diplomatique entre Alger et Madrid.

En mai 2021, plus de 10 000 migrants avaient atteint Ceuta depuis le Maroc voisin en deux jours, à la faveur d'un relâchement des contrôles par Rabat, sur fond de crise entre les deux pays au sujet de l'accueil en Espagne pour y être soigné du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario. La crise diplomatique avait pris fin en 2022 quand l'Espagne avait apporté son soutien au plan marocain sur le Sahara occidental, territoire largement contrôlé par le Maroc que se disputent Rabat et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie. Ce soutien avait alors entraîné une brouille diplomatique entre Madrid et Alger.

epa13143309 Migrants celebrate after crossing from Morocco into Melilla, Spain, 30 July 2026. At least 18 people have died as thousands entered Spain by swimming to Ceuta before the influx spread to M ...
Des migrants célèbrent leur arrivée.Keystone

Les forces de l'ordre marocaines à l'entrée de la route menant à Ceuta ont tenté dans la soirée de les repousser lorsqu'ils se rapprochaient, a rapporté un correspondant de l'AFP au Maroc. Le gouvernement espagnol a annoncé que des soldats seraient déployés pour garantir la sécurité sur ce territoire de la côte nord de l'Afrique.

Des images récupérées par l'extrême-droite

Le Maroc et l'Espagne vont mettre en oeuvre «des mesures pour le transfert» vers le Maroc «dès que possible, de toutes les personnes qui sont entrées illégalement à Ceuta», a assuré jeudi le ministre espagnol de l'Intérieur. Aucune déclaration officielle n'a jusqu'ici été publiée par les autorités marocaines. Contactée par l'AFP, la police marocaine n'a pas réagi dans l'immédiat.

Les images saisissantes de centaines de personnes, en grande majorité de jeunes hommes et des adolescents, souvent mouillés car sortant de la mer, ont été utilisées dès jeudi par l'extrême-droite européenne et américaine. La cheffe du gouvernement italien d'extrême droite, Giorgia Meloni, a dit vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, des propos aussitôt dénoncés par Madrid qui a convoqué l'ambassadeur italien en signe de protestation.

epa13112582 Italian Prime Minister Giorgia Meloni reacts as she attends the Master of the Art of Italian Cuisine Award Ceremony at Palazzo Chigi in Rome, Italy, 15 July 2026. EPA/MAURIZIO BRAMBATTI
Giorgia MeloniKeystone

A Washington, deux hauts responsables de la Maison Blanche se sont saisis de ces images pour défendre la politique répressive de Donald Trump sur l'immigration. La France, de son côté, a indiqué vouloir renforcer le contrôle à la frontière. (jzs/afp)

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