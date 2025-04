Le couple Obama est uni depuis 32 ans. image: getty, montage: watson

Michelle évoque enfin les rumeurs sur le divorce des Obama

Après des mois de spéculations et de théories plus ou moins fumeuses, l’ancienne première dame a parlé de son avenir et de son couple. Et sa réponse n’est pas étonnante.

Tout a (re)commencé il y a quelques mois, lorsque Barack Obama s’est affiché à plusieurs reprises en solo, lors de grands rendez-vous politiques. Des funérailles de Jimmy Carter à l’investiture de Donald Trump, l’ancien président démocrate avait fait chuchoter les mauvaises langues, voyant que Michelle manquait bruyamment à l’appel, sans explication.

Sans oublier les rumeurs selon lesquelles Barack entretiendrait une relation aussi intime que secrète avec l’actrice Jennifer Aniston. En gros, tout cela était bien suffisant pour que le futur divorce des Obama devienne une chose entendue. Et c’est le drame: ce couple, que rien ne semble venir ébranler, serait sur le point de trébucher.

Ils ont eu beau poster des images tout amoureux sur les réseaux sociaux, rien n’y fera. Mais peut-être que les derniers rebondissements auront de quoi faire taire les rumeurs. Mercredi, dans le podcast «Work in Progress» avec l'actrice Sophia Bush, Michelle Obama a évoqué ses récentes absences publiques, sa vie de femme indépendante et son avenir. Et, une chose est sûre, l’ex-première dame a envie de s’émanciper pour de bon:

«J'aurais pu prendre beaucoup de ces décisions il y a des années, mais je ne me suis pas donné cette liberté. J’ai peut-être utilisé leur vie comme excuse pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas faire quelque chose» Michelle Obama

Quelles décisions? Mystère. Mais on comprend qu’elle a enfin pu contrôler totalement son propre agenda et faire «un choix pour moi-même». Michelle Obama a bien compris que ses absences ont été remarquées: «Vous savez, je trouve encore le temps de faire des discours, d'être présent sur la scène internationale et de travailler sur des projets. La bibliothèque (The Barack Obama Presidential Library) ouvrira ses portes dans un an. Il y a des choses que je fais ou non, c’est ainsi».



La première dame a ensuite osé évoquer frontalement les rumeurs de divorce qui entoure son couple depuis plusieurs mois. Et ça ne lui plait pas du tout.

«C'est ce qui nous pose problème, en tant que femmes, c'est de décevoir les gens. A tel point que, cette année, ils ne pouvaient même pas imaginer que je prenais une décision personnelle, au point de supposer que mon mari et moi étions en instance de divorce» Michelle Obama

Michelle et Barack Obama sont ensemble depuis 32 ans. Et une grande partie de cette période a été dirigée par l’agenda d’un président des Etats-Unis. L’ancienne première dame a donc rappelé à quel point cela pouvait être machiste d’imaginer qu’elle fait, parfois, quelque chose sans son mari dans les pattes. Voilà qui est plutôt bien envoyé.