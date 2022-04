Le Titanic gît au fond de la mer depuis dix décennies. Des bactéries continuent de dévorer l'épave et il ne devrait bientôt plus rien rester de l'ancien bateau miracle.

Après 110 ans, il ne reste plus grand-chose du Titanic

Juste avant minuit le 14 avril 1912, le Titanic est entré en collision avec un iceberg, a été inondé et a coulé sous la mer moins de trois heures plus tard. Depuis, l'épave repose à une profondeur d'environ 3800 mètres sur les fonds marins de l'Atlantique.

Il a fallu des décennies avant que l'épave n'y soit découverte. Ce n'est qu'en 1985 que les archéologues sous-marins ont trouvé ce qu'ils cherchaient et ont pu prendre les premières photos de ce qui était, autrefois, le plus grand navire du monde.

Au moment de la première plongée, la partie avant du Titanic s'est relativement bien conservée, tandis que la poupe s'est, quant à elle, fortement endommagée en raison du choc. L'imposant chandelier présent dans une des pièces, entre autres, s'en est sorti presque intact, a fait savoir l'équipe de découverte. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du Titanic. C'est ce que montrent des photos sous-marines prises en 2021 ci-dessous.

2004: Les plongeurs ont pu enregistrer de nouvelles vidéos en utilisant la technologie 4K. Avant cela, une grande partie de l'épave était à peine visible sur les enregistrements.