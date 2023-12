Vidéo: watson

Elle dérape en direct sur la BBC

On a connu les sujets de Charles III plus élégants.

La tête légèrement penchée, le regard droit et noir, un air de défi... et un doigt d'honneur bien senti.

C'est avec ce geste peu cordial que la journaliste irano-britannique Maryam Moshiri a accueilli les téléspectateurs de la BBC hier. Elle est la présentatrice de BBC News Now et s'est fait prendre la main dans le sac (ou le doigt levé) alors que le décompte de lancement de son émission terminait. Malheureusement pour elle, et les centaines de milliers de personnes devant leur poste de télévision, il lui a fallu une poignée de secondes pour se rendre compte qu'elle était déjà en direct. Mais notons tout de même qu'en professionnelle avisée, elle a réussi bien vite à se ressaisir et enchainer avec les titres à venir.

Et la situation n'a pas manqué de faire réagir:

Celui qui en rigole:

Et les complotistes qui s'en servent (à la manière #nobillag):

La journaliste s'explique

Si la BBC n'a pas officilement communiqué, la justification de la présentatrice est curieuse:

Alors si ce n'était pas une insulte directe à son caméraman, mais un véritable décompte comme elle l'affirme, on ne peut que lui suggérer de ne plus le terminer avec le majeur (ou de compter mieux). (hun)