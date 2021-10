Faire un enfant avec un inconnu à la télé? C'est bientôt possible en Belgique

Inutile de dire que «Je veux un enfant» a choqué beaucoup de personnes. Image: VRT NWS

L'émission «Ik wil een kind», «Je veux un enfant» en français, n'en finit plus de créer la polémique. Et pour cause: elle propose à des inconnus de concevoir et d’élever un enfant ensemble. Le premier épisode sera diffusé ce lundi soir.

C'est la polémique du moment en Belgique. Dès l'annonce de son lancement, l'émission de télé-réalité «Ik wil een kind» («Je veux un enfant» en français) suscite l'émoi dans le plat-pays. Il faut dire que le concept est assez radical: faire rencontrer de parfaits inconnus, célibataires ou en couple, pour donner naissance puis élever un enfant.

Concrètement, l’émission de la chaîne privée flamande VTM s'adresse à des personnes seules ou à des couples qui ne peuvent pas, pour des raisons médicales ou sociales, avoir d’enfants, rapporte l'Avenir. Des couples homosexuels ou des mères célibataires feraient partie du «public cible».

«Des étrangers font des bébés»

Inutile de dire que cette démarche «mécanique» et programmée, excluant tout romantisme, a choqué beaucoup de personnes. Y compris dans le monde politique. Benjamin Dalle, ministre flamand de la Jeunesse, a par exemple écrit sur Twitter:

«Avoir un enfant, ce n'est pas la même chose que trouver une maison ou un partenaire. L’intérêt de l’enfant doit toujours primer»

Malgré les polémiques qu'il suscite en Belgique, «Je veux un enfant» n'est pas une nouveauté. Il existe déjà au Royaume-Uni, où il est diffusé sous le nom très explicite de «Strangers Making Babies» («Des étrangers font des bébés»).

Le premier épisode du programme belge sera diffusé ce lundi soir. Ce qui permettra de voir si, malgré les critiques, elle va cartonner. Et c'est très probable. (asi)