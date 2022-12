«Tout augmente sauf nos salaires»: à Bruxelles, ils dénoncent la pauvreté

Le collectif citoyen «Trop is te veel» a été soutenu par Extinction Rebellion. Image: belga / twitter

Les organisateurs ont recensé un millier de manifestants alors que la police évoque 700 personnes.

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles à l'initiative du collectif citoyen «Trop is te veel». Elles dénonçaient les prix élevés de l'énergie et la part croissante de la population vivant dans la pauvreté. Le collectif demande des mesures afin que la classe moyenne ne se retrouve pas à son tour dans la précarité.

C'est la première fois que l'association mène une telle action, soutenu par les syndicats socialiste (FGTB-SETCa) et chrétien (CNE), par Hart boven Hard, Extinction Rebellion et le parti PVDA/PTB.

Parmi les slogans, les participants avaient notamment écrit «Tout augmente sauf nos salaires», «Gelez les prix, mais pas les gens», «Des services publics forts pour notre bien-être».

Le collectif accepte difficilement que de plus en plus de gens qui travaillent, ou qui ont travaillé et sont pensionnés aujourd'hui, s'adressent aux banques alimentaires.

Il voit un nombre croissant d'enfants aller à l'école avec une boîte à tartines vide. Les kots étudiants deviennent impayables en raison de la flambée des factures énergétiques. Ces mêmes factures contraignent théâtres et autres institutions culturelles à annuler leurs représentations, énumère-t-il. (ats/jch)