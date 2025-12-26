Karoline Leavitt, figure du mouvement MAGA, est déjà mère d'un petit garçon. instagram

La porte-parole de la Maison Blanche annonce être enceinte

Karoline Leavitt, la plus jeune porte-parole de la Maison Blanche, a annoncé vendredi être enceinte de son deuxième enfant, une première pour une femme titulaire de ce poste très exposé.

«Le plus beau cadeau que nous puissions espérer, une petite fille, arrivera en mai 2026», a écrit sur Instagram la jeune femme de 28 ans, en légende d'une photo sur laquelle on la voit poser de profil devant un sapin de Noël, ventre arrondi.

«Je suis également extrêmement reconnaissante envers le président Trump et notre cheffe de cabinet Susie Wiles pour leur soutien et pour avoir créé un environnement favorable à la famille au sein de la Maison Blanche.»

Karoline Leavitt, figure du mouvement MAGA (Make America Great Again) - qui défend une vision conservatrice de la famille - est déjà mère d'un petit garçon, né pendant la campagne de 2024, durant laquelle elle était la porte-parole de Donald Trump. Elle est mariée à Nicholas Riccio, un promoteur immobilier.

Cette native du New Hampshire (nord-est), visage de l'offensive anti-médias du président républicain et connue pour sa répartie acérée, a loué à plusieurs reprises l'existence d'un environnement profamille à la Maison Blanche.

«Presque tous mes collègues de l'aile ouest (de la Maison Blanche, c'est-à-dire les bureaux de la présidence) ont des bébés et des jeunes enfants, et nous nous soutenons vraiment les uns les autres dans nos efforts pour élever nos familles tout en travaillant pour le plus grand président qui n'ait jamais existé», a-t-elle déclaré à Fox News vendredi.

«Ce n'est pas facile d'être une mère qui travaille, mais je ne pense pas que je pourrais être bonne dans ce boulot si je n'étais pas mère», confiait-elle récemment dans un podcast du New York Post. (afp)