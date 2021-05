International

Belgique

En Belgique, une recette d’asperges se glisse dans un texte de loi



Image: Shutterstock/Twitter

Découvert par une avocate belge, ce bug a fait beaucoup rire dans le milieu de la justice et pourrait rendre la lecture des textes de loi plus stimulante.

Pour la plupart des gens, les textes de loi apparaissent le plus souvent comme des listes de chiffres et d'abréviations incompréhensibles. Une erreur découverte par une avocate de la région bruxelloise et révélée par RTL pourrait rendre la lecture plus agréable.

En effet, au beau milieu d'un arrêté royal relatif au prix des médicaments, on tombe sur un bien étrange texte:

ETAPE 1. Préchauffer le four à 250°, thermostat 8-9.

ETAPE 2. Dans un grand volume d'eau additionnée de 3 cuillères à café de sel, faire cuir les asperges que vous aurez rincées, épluchées pendant 30 minutes environ.

Et ça continue jusqu'à l'étape 6. C'est bien ce que vous pensez: une recette de cuisine, plus précisément la recette d'asperges gratinées au Cantal de Marmiton.

Le texte en question: Image: Twitter/Bulletin

Pas de valeur légale

Si ce bug a fait beaucoup rire, il pose également question. Interrogé par RTL, l'avocat Fabrice Guttadauria parle d'un document surréaliste: «il faut se demander un petit peu ce qu'il s'est passé pour qu'une erreur aussi énorme se retrouve sur le site officiel et sur la mise en ligne d'un arrêté royal accessible à tous».

Le Service public fédéral Justice tempère: le document en question n'est pas la publication officielle du texte de loi. Il s'agit d'une version de la base qui n'a pas de valeur légale. (asi)

