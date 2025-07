Gaza: l’ONU juge les largages d’aide humanitaire «inefficaces»

Les Emirats, la Jordanie, la France et d'autres pays avaient participé à des parachutages d'aide humanitaire sur Gaza en 2024.

Les besoins à Gaza sont pourtant énormes, selon les ONG et de nombreux témoignages recueillis par l'AFP sur le terrain.

De nombreuses organisations humanitaires opérant dans Gaza affirment depuis des mois être confrontées à des contraintes et des restrictions les empêchant de fait de répondre à la crise humanitaire: limitations sur les types de denrées, contraintes administratives lourdes...

Dans un communiqué publié vendredi, l'armée israélienne a affirmé qu'«Israël ne limite pas le nombre de camions entrant dans la bande de Gaza» et que les «organisations humanitaires internationales et (les) agences des Nations unies» ne collectent pas l'aide une fois qu'elle entre dans le territoire palestinien.

Israël fait face à une pression internationale croissante concernant la situation humanitaire dramatique dans le territoire palestinien. Fin mai, il a très partiellement assoupli un blocus total imposé début mars, qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, médicaments et autres biens de première nécessité.

Sans prendre à partie Israël, il a appelé à ce que l'ONU puisse intervenir «à grande échelle et sans obstacles» dans Gaza.

Vendredi, un responsable israélien a déclaré à l'AFP que les largages d'aide humanitaire allaient reprendre rapidement dans la bande de Gaza, précisant que les Emirats arabes unis et la Jordanie piloteraient ces parachutages.

«Les largages aériens ne mettront pas fin à la famine qui s'aggrave. Ils sont coûteux, inefficaces et peuvent même tuer des civils affamés»

Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), Philippe Lazzarini, participe à une conférence de presse à Berlin.

