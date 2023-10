Les forces spéciales en actions lundi soir. Keystone

Attentat Bruxelles: une Suissesse aurait été tuée et le suspect abattu

Des coups de feu ont été tirés dans le centre de la capitale belge lundi soir, tuant deux ressortissants suédois. Selon le procureur fédéral, une victime avait une carte d'identité suisse dans la poche et le parquet fédéral belge annonce l’arrestation d’un homme suspecté d’être le tireur.

Le parquet belge a annoncé que le tireur présumé a été abattu lors de l'opération policière. Selon la RTBF, l’individu a été identifié dans le quartier de Schaerbeek.

Cette attaque a coûté la vie à deux personnes lundi soir à Bruxelles. Les faits se sont déroulés vers 19h15, près de la place Sainctelette, du boulevard d’Ypres et de boulevard du Neuvième de ligne. Plusieurs personnes auraient été blessées.

Carte d'identité suisse

Dans la matinée, le procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw, cité par Le Monde, a pris la parole pour annoncer qu'une victime était détentrice d'une carte d'identité suisse. «Deux personnes sont décédées, l’une de nationalité suédoise, l’autre est d’origine suédoise. On ne sait pas encore s’il a peut-être la double nationalité suisse et suédoise, puisqu’elle avait également une carte d’identité suisse en poche. Une troisième personne se trouve à l’hôpital, dans un état grave, également de nationalité suédoise». Et d'ajouter:

«Une vidéo de revendication a été diffusée dans lequel l’individu déclare avoir tué trois Suédois. Dans une autre vidéo prise avant l’attentat, le même individu apparaît cagoulé et déclare que le livre d’Allah est une ligne rouge pour laquelle il se sacrifie.» Frédéric Van Leeuw

Outre les deux victimes, qui auraient été visées à bout pourtant, un chauffeur de taxi a aussi été pris pour cible, mais il est hors de danger, selon le parquet fédéral.

L'attaque aurait été perpétrée par un homme de 45 ans d'origine tunisienne qui réside dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, selon plusieurs médias belges. Un individu connu de la justice en Belgique et Tunisie.

La police sur les lieux de la fusillade. Keystone

Match suspendu

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fustigé un «attentat abject», tandis que le président français Emmanuel Macron a évoqué une «attaque terroriste islamiste».

«Notre Europe est bousculée» Emmanuel Macron

La France a annoncé un renforcement de ses contrôles aux frontières.

Le match Belgique-Suède a été arrêté à la mi-temps, vers 21h30. Mais les 35 000 spectateurs du stade Roi-Baudouin n'ont pas été autorisés à quitter l'enceinte dans l'immédiat, selon des journalistes de l'AFP sur place. L'évacuation a débuté lentement peu avant minuit.

«Je suis terriblement triste. Nous étions d'accord à 100% pour ne pas jouer la seconde mi-temps en raison des conditions et par respect pour les victimes et leurs familles» Janne Andersson, sélectionneur de l'équipe de suède

Menace sérieuse et imminente

La Suède, dont l'image s'était fortement dégradée cet été dans le monde musulman après plusieurs profanations du coran autorisées sur son sol, avait décidé le 17 août de relever son niveau d'alerte terroriste, estimant que la menace d'attentats «persistera pendant longtemps».

«A ce stade, aucun élément n'indique un lien potentiel avec la situation israélo-palestinienne», a encore souligné le porte-parole. Dans le contexte de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, la France est passée vendredi en mode «urgence attentat» après l'assassinat d'un enseignant à coups de couteau.

Sur le sol belge, le Centre de crise national a activé la phase fédérale de gestion de crise. Le niveau d'alerte de l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM) passe à 4, son maximum, synonyme de menace sérieuse et imminente.

