Voici ce qu'il s'est passé au stade de Bruxelles juste après l'attentat

«Il a été décidé en premier lieu que le match débute car l’enceinte du stade était l’endroit le plus sécurisé pour les supporters. [...] Cela a duré longtemps avant l’évacuation mais on attendait le GO du Centre de Crise National. La police va escorter les fans suédois et les joueurs suédois qui vont aller directement à l’aéroport et quitter la Belgique.»

Manuel Leroy