beau temps19°
DE | FR
burger
International
Berlin

Canicule: ces Berlinois veulent se baigner dans la Spree

People swim in the river Spree to demand the lift of the hundred years old swimming ban at the river in Berlin, Germany, Tuesday, Aug. 12, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) Germany Berlin River Swimmer ...
Des Berlinois se sont jetés dans la Spree pour demander la fin d'un siècle d'interdiction de baignade.Keystone

Canicule: ces Berlinois réclament la fin d'une longue interdiction

Face à la montée des températures, des habitants de la capitale allemande exigent davantage de lieux de baignade gratuite et appellent à pouvoir se baigner dans la Spree.
13.08.2025, 08:0513.08.2025, 08:05
Plus de «International»

Des centaines de personnes attendaient mardi en maillot de bain, à quelques mètres de l'avenue historique de Berlin. Ils se sont finalement jetés dans la Spree pour demander la fin d'un siècle d'interdiction de la baignade dans cette rivière.

S'immerger devant l'Ile aux Musées, classée à l'Unesco, la cathédrale et la tour de télévision en arrière-plan, dans le bras canalisé de la rivière est une expérience «magnifique», affirme Alisan Yasar. Ce juriste âgé de 28 ans, qui avait «dans la tête, en tant que Berlinois, qu'on ne va pas dans la Spree», a voulu ainsi «combattre beaucoup de préjugés».

People take part in the swimming demonstration against the hundred years bathing ban in the river Spree in Berlin, Germany, Tuesday, Aug. 12, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) Germany Berlin River Swim ...
Ils étaient une centaine à participer à la baignade.Keystone

En cette chaude journée d'été, les baigneurs ont répondu – légalement, la manifestation ayant obtenu une dérogation – à l'appel de l'association Flussbad, qui réclame la fin de l'interdiction de la baignade dans le centre de Berlin.

L'exemple parisien

Si dans sa banlieue, la capitale allemande regorge de lacs et de rivières qui en font un paradis nautique, la Spree en tant que telle reste interdite à la baignade depuis 1925, soit pile un siècle. Mais «il fait de plus en plus chaud» et il faut donc «plus d'endroits publics pour nager gratuitement dans la ville», estime Oskar, un participant qui se dit «jaloux des villes» possédant déjà de tels lieux.

C'est désormais le cas de Paris, depuis l'ouverture début juillet de trois sites de baignade, dont un près de la tour Eiffel, qui ont déjà accueilli plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les Jeux olympiques de 2024, avec plusieurs épreuves disputées dans la Seine, avaient amené les autorités à redoubler de moyens pour dépolluer le fleuve, avec des travaux de captation des eaux usées pour éviter qu'elles ne s'y déversent.

A Paris, les premiers baigneurs ont plongé dans la Seine

A Berlin, l'initiative, lancée au début des années 2010, est confrontée à des retards et à des désaccords sur les infrastructures nécessaires.

Au rayonnement UV

Fermé à la navigation fluviale, le «canal de la Spree» était un lieu de baignade populaire au début du XXe siècle avant que les autorités municipales n'interdisent cette pratique, affirmant que la pollution due à l'expansion de la métropole rendait l'eau trop sale.

«Nous mesurons l'eau» dont la qualité «est bonne», assure Katrin Androschin, une responsable de Flussbad. La qualité de l'eau est insuffisante «seulement quelques jours par an», selon elle.

Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse

Ailleurs en Allemagne, certaines parties de la rivière Isar à Munich ont été aménagées pour la baignade, permise une fois les eaux usées de la ville désinfectées au rayonnement UV. Cependant, plusieurs villes de l'ouest de l'Allemagne envisagent d'interdire la baignade dans le Rhin après plusieurs cas de noyades. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit

On a visité le «Bouclier de l'Est» censé stopper Poutine
de Malte Bollmeier
«Honteux»: une nageuse déclenche une polémique avec sa pizza
Menacé par le surtourisme, le «plus vieux quartier d'Europe» se rebiffe
de Marina RAFENBERG, Athènes
Trump mise sur une vieille recette pour garder le pouvoir
de Robin LEGRAND, Washington
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
4
Thèmes
Italie: une tornade fait fuir les baigneurs
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
2
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
3
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
Trump est-il en train de sacrifier l'Ukraine?
Plusieurs historiens craignent que le président américain ne se comporte comme le premier ministre britannique Neville Chamberlain, qui avait livré la Tchécoslovaquie à Hitler en 1938. Une situation qui présente d'étranges similitudes avec la guerre en Ukraine.
Le 22 septembre 1938, lors de la conférence de Godesberg à Munich, Adolf Hitler a été autorisé à annexer des territoires de la Tchécoslovaquie dans lesquels vivaient majoritairement des Allemands. Le premier ministre britannique de l'époque, Neville Chamberlain, avait déclaré que cela garantissait «la paix pour notre temps». Une erreur monumentale puisque cet événement s'est rapidement avéré être le prélude à la Seconde Guerre mondiale.
L’article