Covid: Les Seychelles, Etat le plus vacciné du monde forcé à reconfiner



L'Etat le plus vacciné du monde forcé à reconfiner suite à une flambée de cas

Les Seychelles ont été les plus rapides dans leur campagne de vaccination, afin de pouvoir sauver leur industrie touristique. Aujourd'hui, les autorités font face à une inexplicable recrudescence des cas.

Les Seychelles vont-elles pouvoir sauver leur saison touristique? Alors que le plus petit pays d'Afrique est le plus vacciné au monde, les autorités sont contraintes d'adopter les mêmes restrictions que celles imposées fin 2020, rapporte l'Hindustan Times.

Alors que la situation semble s'être stabilisée en Israël, qui arrive juste après les Seychelles dans la course à la vaccination (55,9% et 62,2% respectivement), l'Etat insulaire doit refermer ses écoles, suspendre ses activités sportives, demander à sa population d'éviter le brassage dans les familles et avancer la fermeture de ses bars. Et ce, pour au moins deux semaines.

Pourtant, le pays a fait vacciner plus de 60% de sa population avec les deux doses, afin de relancer le tourisme le plus rapidement possible.

«Malgré les efforts exceptionnels que nous déployons, la situation sur le front du Covid-19 dans notre pays est critique, avec de nombreux cas quotidiens signalés la semaine dernière»

De quels vaccins parle-t-on?

Soucieux de mettre la machine de la vaccination en route le plus vite possible, Les Seychelles se sont procurées, dès janvier, des doses du vaccin chinois, via les Emirats arabes unis.

Le 12 avril, 59% des doses administrées étaient des vaccins Sinopharm et le reste étaient du Covishield, une version du vaccin d'Astrazeneca Plc, fabriquée sous licence en Inde.

Selon le Global Times, le président des Seychelles ainsi que des experts chinois sont montés au créneau pour réfuter les soupçons d'inefficacité du vaccin Sinopharm.

Comment expliquer cette flambée de cas?

En une semaine, entre fin avril et début mai, les cas ont pratiquement doublés. Interrogées sur cette situation incongrue lors d'une conférence de presse, les autorités du pays ne sont pas parvenues à fournir d'explication. Seules quelques pistes ont été formulées:

Les variants

La réouverture du pays aux touristes

Le comportement de la population qui prendrait moins de précautions

Les Maldives aussi Le petit pays d'Asie du sud est confronté au même problème, alors qu'il a lui aussi fait du zèle lors de sa campagne de vaccination.



Pour autant, tant les Maldives que les Seychelles n'ont pas fermé leurs frontières aux touristes étrangers, rapporte l'Insider, malgré l'établissement d'un couvre-feu.



