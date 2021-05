International

L'Union européenne punit la Biélorussie après le détournement d'un avion



L'espace aérien européen a été fermé aux appareils biélorusses et prévoit un train de sanctions contre le régime de Loukachenko, dernier dictateur d'Europe.



Les dirigeants de l'Union Européenne (UE) ont décidé, lundi, de fermer l'espace aérien de leurs pays aux appareils biélorusses et d'adopter un nouveau train de sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko, que l'on qualifie souvent de «dernier dictateur d'Europe». Il est accusé d'avoir dérouté un avion de ligne pour arrêter un dissident. On résume l'affaire ici 👇.

Ils ont aussi recommandé aux compagnies européennes de contourner l'espace aérien de Biélorussie, a indiqué le porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel.

Ces mesures ont été approuvées rapidement. L'accord, préparé en amont par des consultations entre les capitales, a été annoncé deux heures après le début d'un sommet des Vingt-Sept organisé en présentiel sur deux journées à Bruxelles.

Londres et Kiev ont déjà mis sur liste noire l'espace aérien de cette ex-république soviétique et les compagnies Lufthansa, SAS et airBaltic ont annoncé leur décision d'éviter son survol.

Près de 2000 appareils effectuant des vols commerciaux empruntent chaque semaine l'espace aérien de Biélorussie, a précisé l'organisation Eurocontrol. La compagnie biélorusse Belavia assure pour sa part une vingtaine de vols chaque jour au départ ou à destination d'aéroports de l'UE. (ats)

