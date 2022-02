Une attaque à la grenade a fait plusieurs victimes en Birmanie

Une attaque à la grenade contre un rassemblement de soutien à la junte a eu lieu dans la ville de Tachilek, en Birmanie, et a fait deux morts et 38 blessés.

Le bilan de l'attaque est encore provisoire, mais on compte au moins deux personnes tuées et 38 blessées mardi soir, après une attaque à la grenade dans l'est de la Birmanie.

Le rassemblement de soutien à la junte avait lieu le jour du premier anniversaire du coup d'Etat militaire, a-t-on indiqué de source officielle.

Deux grenades ont été lancées à la mi-journée en direction de la foule qui revenait de ce rassemblement dans la ville de Tachilek, a déclaré à l'Agence France-presse (AFP) un responsable des forces de sécurité ayant requis l'anonymat, confirmant ainsi une information donnée initialement par des médias locaux. (mbr/ats)