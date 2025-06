Les jeunes Allemands veulent leur propre bombe nucléaire

L’Allemagne s’est toujours contentée d’une utilisation civile de l’énergie nucléaire. Mais chez les jeunes, cette retenue ne semble plus faire recette.

Alors qu'on a longtemps collectivement cru les armes nucléaires comme un souvenir de la guerre froide, le sujet revient au centre des discussions ces dernières années et derniers mois, que ce soit avec la guerre en Ukraine, où la Russie laisse planer l'opportunité du recours à une arme nucléaire tactique sur le champ de bataille, ou encore plus récemment avec les frappes menées par Trump et Israël en Iran.

Et ces tensions internationales ont des répercussions nationales, notamment en Occident avec un réinvestissement massif dans les budgets militaires. L'Allemagne, par exemple, a annoncé qu'elle allait investir plusieurs centaines de milliards d’euros dans son armée. Les dépenses militaires y représenteront 2,4% du Produit intérieur brut (PIB) en 2025, contre 2% l’an dernier, avant d'atteindre 3,5% en 2029.

Ce développement sans précédent dans le domaine de la défense à un impact sur la population germanique, comme semble le montrer un sondage réalisé par le journal Die Zeit et publié ce mercredi 25 juin.

En effet, l'instabilité sécuritaire mondiale relance la question du nucléaire militaire, comme on peut le voir: de plus en plus de jeunes Allemands souhaitent que leur pays se dote de ses propres armes nucléaires. À la question «L’Allemagne devrait-elle posséder des armes nucléaires?», 54% des 18-24 ans ont répondu «oui». Ils sont 44% à être contre et 2% d'indécis.

Un point saute aux yeux: les 18-24 ans sont la seule tranche d’âge à se prononcer majoritairement en faveur de l’arme atomique allemande. Tous les autres sont clairement contre. Chez les 45-54 ans, 91% rejettent cette idée, contre à peine 7% de partisans. Et chez les plus de 65 ans, 75% sont également opposés à une Allemagne nucléaire, mais 14% de classe dâge sont indécis, fait également intéressant.

Malgré les guerres et tensions géopolitiques qui secouent le monde ces dernières années, la majorité des Allemands restent donc fermement opposés à la possession de l’arme nucléaire. Seuls 21% des personnes interrogées veulent que l’Allemagne ait sa propre bombe nucléaire. 72% s’y opposent. En clair, l’opinion publique reste alignée avec la position officielle de la politique allemande depuis 1945: le nucléaire, oui, mais uniquement à des fins civiles.

Néanmoins, si l'Allemagne ne possède pas ses bombes atomiques «personnelles», il convient de rappeler que des armes nucléaires américaines sont stationnées sur son territoire dans le cadre de la politique de dissuasion nucléaire de l'Otan. L'Allemagne participe à cette politique de «partage nucléaire», ce qui signifie que des avions allemands sont capables de transporter des bombes nucléaires américaines. Situation ambiguë, d'autant plus qu'à partir dès sa campagne électorale et encore ces derniers jours, Trump évoque régulièrement la possibilité de ne pas défendre ses alliés en cas d'attaque de la Russie.

Le sondage a été réalisé en mai 2025 sur un échantillon représentatif de 1015 personnes. (t-online et hun)