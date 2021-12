Derek Chauvin plaide coupable d'avoir violé les droits de George Floyd

Il s'agit de la première fois que l'homme de 45 ans reconnaît des torts dans cette affaire. Image: sda

L'ancien policier n’avait jusque-là jamais admis aucun tort dans la mort de l’Afro-Américain. Mercredi, pour la première fois, il a plaidé coupable de violation des droits constitutionnels de sa victime.

Condamné pour le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd à Minneapolis, Derek Chauvin a reconnu ses torts. Mercredi, il a plaidé coupable d'avoir violé les droits constitutionnels de sa victime.

Cette décision intervient dans des poursuites parallèles au procès conclu au début de l'été. Plaider coupable dans ce dossier devrait permettre à l'ancien policier d'éviter un nouveau procès. Selon le procureur, relayé par le New York Times, la peine pourrait être de 25 ans de prison, servie en même temps que sa première condamnation. En outre, il passerait deux ans et demi de plus en prison.

Pour rappel, le policier s'était agenouillé pendant près de 10 minutes sur le cou de George Floyd au cours d'une interpellation. Filmée, la scène avait entraîné les plus grandes manifestations antiracistes depuis des décennies aux Etats-Unis. (jch/asi)