La violente affaire qui rappelle celle de George Floyd

Une brutale interpellation de la police s’est suivi du décès d'un Afro-américain le 3 janvier. Avant de mourir, Keenan Anderson a comparé sa situation à celle de George Floyd décédé deux ans plus tôt sous le genou d'un agent.

La liste des personnes racisées mortes à cause de la police est peut-être sur le point de s'allonger aux Etats-Unis. Depuis plusieurs semaines, nombreux sont les Américains à rendre hommage à Keenan Anderson. Cet Afro-américain de 31 ans est décédé mardi 3 janvier d'un arrêt cardiaque après avoir reçu six coups de taser de la police.

L'homme était un professeur d'anglais. Soupçonné d’avoir été mêlé à un accident de la route dans le quartier de Venice à Los Angeles, ce dernier a été appréhendé par les officiers qui lui ont demandé de s'asseoir sur le trottoir.

La situation a dégénéré, quelques minutes plus tard, lorsque Keenan Anderson est parti en courant. Très vite rattrapé par un policier aidé par des renforts, l'enseignant a été contraint de se mettre à plat ventre. La suite a, du point de vue de l'appréhendé, fait rejaillir les souvenirs autour de l'une des bavures policières les plus diffusées au monde: l'affaire George Floyd.

Comme un air de déjà-vu

Les images des caméras piétons portées par les agents des forces de l'ordre montrent que l'un d'entre eux a positionné son coude sur le cou et le thorax de Keenan Anderson. Paniqué, ce dernier a crié: «à l’aide», «ils essaient de me tuer» et surtout:

«Ils essaient de me faire pareil qu’à George Floyd» Keenan Anderson.

L'homme que le trentenaire a cité est décédé le 25 mai 2020 après que le policier Derek Chauvin ait laissé son genou sur sa nuque. Une prise qui a duré plus de huit minutes et conduit à la mort par asphyxie de l'Afro-américain de 46 ans.

Keenan Anderson est décédé à l'hôpital «quatre heures et demi» après avoir reçu dans le dos «six activations distinctes sur 42 secondes» de pistolet électrique, a rapporté le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore: «Les policiers ont lutté avec Anderson durant plusieurs minutes, usant d’un taser, de leur poids corporel, de prises fermes et de clés de bras pour vaincre sa résistance», a-t-il ajouté. Mais pour Michel Moore, les deux affaires s'avèrent différentes: «ici, il n'y a pas de preuve qu'il a été étouffé ou quelque chose comme ça».

A noter que Keenan Anderson était le cousin de Patrisse Cullors, la cofondatrice du mouvement de protestation Black Lives Matter. Une enquête a depuis été lancée. Les policiers ont été suspendus de leurs fonctions par la maire de la ville Karen Bass. (mndl)