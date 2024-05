Le prix du café explose: boira-t-on bientôt des déchets?

Le cours de l'arabica – la variété de café la plus vendue – a connu une hausse historique. Le prix de la tasse de petit noir pourrait s'en ressentir et nos habitudes pourraient commencer à changer.

Niklaus Vontobel / ch media

Le prix des grains de robusta a bondi de 60% en douze mois. Cette importante variété, que l'on trouve dans le café instantané et les mélanges pour expresso, n'avait plus coûté autant depuis 1979, soit depuis près d'un demi-siècle. Ce qui laisse l'agence de presse Bloomberg songeuse:

«Bientôt, cette hausse se répercutera sur les prix de gros dans les rayons des supermarchés ».

En effet, sous nos latitudes, les torréfacteurs sont menacés par une augmentation massive des coûts des matières premières, comme le montre une étude de la Guilde des torréfacteurs suisses. Selon sa composition, un mélange pourrait se vendre jusqu'à 75% plus cher qu'il y a trois ans. Et la situation pourrait s'aggraver encore.

Les répercussions de ce renchérissement sur le prix de la tasse au bistrot restent difficiles à évaluer pour l'heure. Elles devraient être minimes, surtout que d'autres coûts entrent en ligne de compte pour calculer le prix de revient, comme le loyer ou les salaires. Mais si ceux-ci, ou d'autres venaient à prendre l'ascenseur eux aussi, la hausse du prix des grains pourrait alors devenir la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Président de la faîtière Cafetiersuisse, Hans-Peter Oettli explique que le cours du café non torréfié a rarement eu une influence directe sur le prix final ces dernières années, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Cela est lié à une multitude d'autres aspects comme la concurrence et l'évolution des autres coûts. Le prix de la tasse est par conséquent régulièrement réévalué et adapté le cas échéant.



Quoi qu'il en soit, ce panorama doit s'analyser à l'aune des aspects peu reluisants du secteur. Ils dictent les conditions de travail dans les pays producteurs depuis longtemps; et semblent désormais se dévoiler au grand jour dans les pays consommateurs. Les grains de café aussi coûteux véhiculent un message: on ne pourra pas continuer longtemps ainsi.

Plaisir ou catastrophe sociale et écologique?

C'est en tout cas le pronostic qu'a récemment osé faire le Wall Street Journal. Selon le célèbre média économique, la flambée actuelle des prix reflète certes des tendances globales, mais qui ont trait à des comportements individuels. Ce café qu'on apprécie tant serait une catastrophe sociale et écologique.

Un arbre produit en moyenne entre 500 grammes et 1 kilo d'arabica par année. Ainsi, pour chaque consommateur qui boit deux tasses par jour, il faut la culture permanente d'environ 20 caféiers.

Voici une plantation de café au Brésil. Image: imago-images

Pour cela, on déboise des forêts entières, on émet des quantités considérables de CO2 et on sous-paie les agriculteurs. Et puis, produire du café devient encore moins noble depuis qu'il faut vivre avec le changement climatique.

Dans les pays producteurs, les vagues de chaleur et les périodes de sécheresse extrême se multiplient. Environ la moitié des terres qui sont aujourd'hui les plus adaptées à la culture ne seront plus utilisables d'ici 2050. Au Brésil, cette proportion pourrait atteindre près de 90%.

Cela ne veut pas dire que les prix grimperont sans discontinuer. Il y aura des interruptions. La flambée actuelle devrait par exemple s'atténuer si la sécheresse au Vietnam venait à cesser et si les perspectives de récolte s'amélioraient pour cette année. Les marchés financiers ont déjà senti ce vent nouveau et les prix ont déjà légèrement reculé.

Gorgée après gorgée vers un monde meilleur

Mais sur le long terme, on veut croire à des jours meilleurs et c'est pourquoi certaines entreprises parient sur le marché de demain, comme le rapporte le Wall Street Journal. Un marché dans lequel la consommation de café ne serait plus une catastrophe sociale et écologique, mais serait tout simplement exempte de grains – et ça existe déjà.

L'entreprise américaine Atomo Coffee de Seattle propose du café de substitution. Il se compose principalement de noyaux de dattes torréfiés, des déchets issus du dénoyautage mécanique et qui finissent en général à la poubelle. On dit qu'il a le même goût que le café traditionnel, voire qu'il est meilleur.

Ici, le séchage des grains de café sous le soleil de Vera Cruz (nord-est du Brésil) Image: imago-images

Le patron d'Atomo, Andy Kleitsch, a déclaré sur Linkedin que lors de tests à l'aveugle, sept personnes sur dix ont préféré son produit à la boisson traditionnelle. Et d'affirmer avec le zèle un tantinet conquérant typique des PDG outre-Atlantique:

«On peut savourer notre café en sachant qu'à chaque gorgée, on fait quelque chose de bien pour la planète»

Le café sans café est lui aussi devenu réalité, à l'instar du beurre de cacahuètes sans cacahuètes et du chocolat sans cacao. Des créations que l'on doit à l'entreprise américaine Voyage Foods.

Elle étudie les molécules qui, ensemble, donnent le goût particulier du café ou du chocolat. Ensuite, la firme reproduit ces composants avec d'autres ingrédients plus abondants et moins touchés par le changement climatique, comme les graines de tournesol ou les pois chiches.

Adaptation française: Valentine Zenker