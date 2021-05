International

Victoire des conservateurs, le point sur les élections au Royaume-Uni



Lors des élections locales, les conservateurs de Boris Johnson ont ravi, vendredi, un bastion travailliste dans le nord-est de l'Angleterre. Une victoire «historique».

Le Parti conservateur de Boris Johnson a obtenu une victoire historique, vendredi: réussir à faire élire une députée à Hartlepool, une commune dans le nord-est de l'Angleterre. Cela arrive pour la première fois, en plus de cinquante ans dans ce bastion travailliste et pro-Brexit, infligeant un véritable camouflet au parti travailliste.

Cette victoire renforce les tories (surnom des conservateurs) qui avaient déjà pris, lors des législatives de 2019, le «mur rouge» travailliste: ces régions du nord de l'Angleterre affectées par la désindustrialisation et favorables au Brexit.

Un Boris Johnson toujours aussi populaire

Le candidat conservateur Jill Mortimer a recueilli plus de 15 000 voix, doublant presque le score de son adversaire travailliste et europhile. Avant même les résultats officiels, un ballon géant représentant Boris Johnson, bras et pouces levés en signe de victoire, avait été érigé devant le bureau de dépouillement.

«Ne l'oublions pas: Boris Johnson a réalisé le Brexit. Le premier ministre est populaire parmi les électeurs ayant voté pour et le gouvernement tory (conservateur) et ce dernier a dépensé des sommes astronomiques durant la pandémie, tout en menant une campagne de vaccination très réussie contre le coronavirus et la relance économique.» twitter

La victoire historique des conservateurs, en images: Vidéo: YouTube/FRANCE 24

Une humiliation pour le parti travailliste

En revanche, pour Keir Starmer, le leader du parti travailliste, c'est une humiliation et de mauvais augure pour son objectif de reconstruire le parti, avant les prochaines élections générales de 2024. Avec une ligne plus centriste que son prédécesseur Jeremy Corbyn, il avait promis de remettre le parti sur les rails en prenant la tête de la formation quelques mois après sa débâcle aux législatives.

«C'est l'illustration la plus spectaculaire que le parti a jusqu'ici échoué à se rapprocher des électeurs des classes ouvrières ayant voté contre le Brexit.» BBC NEWS

Et l'Ecosse dans tout ça?

Cette élection partielle était organisée dans le cadre d'un scrutin local et régional en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles, reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus.

En Ecosse, où le Parlement régional est renouvelé, c'est l'avenir du Royaume-Uni qui se joue: les indépendantistes du Parti national écossais (SNP) de la première ministre Nicola Sturgeon espèrent une large victoire pour ouvrir la voie à un nouveau référendum d'autodétermination. Les premiers résultats sont attendus samedi soir.

Boris Johnson s'y oppose fermement, estimant que la consultation de 2014 s'étant prononcée à 55% pour le maintien au sein du Royaume-Uni ne pouvait se produire «qu'une fois par génération». Les partisans d'un nouveau référendum soulignent que le Brexit, auquel les Ecossais étaient opposés à 62%, a changé la donne.

L'élection du maire de Londres

En tout, 48 millions d'électeurs étaient appelés à renouveler quelque 5000 sièges dans 143 assemblées locales en Angleterre, les Parlements gallois et écossais ainsi que 13 maires. A Londres, le travailliste Sadiq Khan, devenu en 2016 le premier maire musulman d'une grande capitale occidentale, est donné favori pour un deuxième mandat. (ats)