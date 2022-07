Un dernier adieu de Boris Johnson au 10 Downing Street, le bureau du Premier Ministre du Royaume-Uni keystone

Ses ministres le poussent vers la sortie, mais Boris Johnson refuse

Selon les médias britanniques, le Premier ministre Boris Johnson a refusé de démissionner face aux demandes pressantes de certains membres de son gouvernement.

La chaîne britannique Sky News a rapporté mercredi soir qu'une délégation de membres du cabinet a rendu visite à Boris Johnson au 10 Downing Street et lui a demandé de quitter ses fonctions.

Parmi eux se trouvait notamment le ministre des Finances Nadhim Zahawi, nommé à son poste mardi dernier. Son prédécesseur, Rishi Sunak, avait quitté son poste quelques heures auparavant pour protester contre le style de gestion de Johnson. Le ministre des Transports Grant Shapps aurait également fait partie de la délégation.

Le premier ministre du Royaume-Uni aurait toutefois dit à ses collègues du cabinet qu'il ne partirait pas, a rapporté Sky News dans la soirée. Les raisons évoquées? Le pays serait plongé dans le chaos et les conservateurs seraient sanctionnés lors des prochaines élections législatives aurait-il rétorqué.

Plus tard, la chaîne a rapporté, en se référant à un proche collaborateur, que le Premier ministre était optimiste et qu'il continuerait à se battre.

Avec le refus de Boris Johnson de démissionner, il ne reste plus qu'à modifier les règles du parti Tory pour lancer un nouveau vote de défiance contre le Premier ministre et le renverser. On s'attend à ce que cela se produise lundi prochain. (ats/cru)