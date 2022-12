Vous en conviendrez, 2022 a été plutôt chargée en actualités. Comme tous les ans, le magazine Time revient sur les douze derniers mois, en images. Et c'est à couper le souffle. En voici une petite sélection.

Le «Time» a sorti les 100 photos de l'année 2022 et c'est époustouflant

«C'est différent cette fois.» Voilà comment le magazine américain a introduit cette année sa traditionnelle rétrospective en photographies.

Pour résumer une année 2022 chargée en actualités (et en drames), le magazine a dévoilé une sélection de 100 clichés dans laquelle l'Ukraine représente, logiquement, une part non négligeable.

En vrac, Donald Trump, le télescope James Webb, la révolution iranienne, la mort d'Elizabeth II, la fusillade d'Uvalde au Texas, la bousculade mortelle de Séoul, l'accident d'avion de China Eastern Airlines, la Coupe du monde au Qatar, la canicule ou encore la réélection d'Emmanuel Macron à l'Elysée.

(Les légendes sont tirées du Time.)