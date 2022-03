A l'aube des élections, Bolsonaro annonce 30 milliards d'aide sociale

La plus grande économie d'Amérique latine a surmonté une brève récession au cours du dernier trimestre et a clôturé 2021 avec une croissance de 4,6% par rapport à 2020, lorsqu'elle a subi le plus grand impact de la pandémie de coronavirus. Mais pour 2022, les prévisions tablent sur une croissance de seulement 0,49%. (ats/jch)

En février, le taux d'inflation a été de 10,54%, avec pour conséquence une réduction du pouvoir d'achat des salaires, notamment pour les plus pauvres. La guerre en Ukraine a aggravé la situation, provoquant une hausse des prix internationaux du pétrole et de ses dérivés.

Au pouvoir depuis janvier 2019, le président d'extrême droite subit une forte érosion de sa popularité, en partie à cause de sa gestion de la pandémie qui fait déjà plus de 655 000 morts au Brésil, mais surtout en raison d'une inflation élevée.

Le président du Brésil Jair Bolsonaro, qui aspire à sa réélection cette année, a annoncé jeudi un plan visant à injecter plus de 150 milliards de reais (30 milliards de dollars) dans l'économie, à destination des plus démunis:

BHL, Son-Forget, Kassovitz en Ukraine: flagrant délire narcissique

L'intello, le bourrin, l'émotif. Bernard Henri-Lévy à Odessa, Joachim Son-Forget à Kiev, Mathieu Kassovitz à Lviv. Les trois gentlemen de la guerre ont récemment exporté leur melon sous les projecteurs ukrainiens. Gros égos, petits zizis?

En Ukraine, on trouve des larmes, des tanks, des morts et des starlettes. Françaises, les starlettes. Le philosophe Bernard Henri-Lévy, le député franco-suisse pro-Zemmour Joachim Son-Forget et le cinéaste Mathieu Kassovitz ont récemment mis les pieds dans le conflit et dans le plat. L'un à Odessa, l'autre à Kiev et le dernier à Lviv. Trois itinéraires, mais la même appétence pour s'imposer là où les regards sont braqués. La pandémie (par exemple) hier, la guerre en Ukraine aujourd'hui. Comme des chatons à la poursuite de la lumière.