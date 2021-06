International

Brexit

L'UE et le Royaume-Uni trouvent un accord sur la pêche



L'UE et le Royaume-Uni trouvent un accord sur la pêche

Image: Shutterstock

L'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni sont parvenus mercredi à un accord de principe sur les captures par leurs navires de pêche dans les stocks de poissons gérés conjointement pour 2021.

L'accord garantit les droits de pêche des flottes de l'UE et du Royaume-Uni dans les eaux de l'UE et du Royaume-Uni jusqu'à la fin de 2021. Il fixe le total admissible des captures (TAC) pour 75 stocks de poissons partagés pour 2021, ainsi que pour certains stocks d'eau profonde pour 2021 et 2022, a précisé la Commission européenne.

Il clarifie également les limites d'accès pour les espèces hors quotas. La signature de l'accord est attendue dans les prochains jours. Elle permettra également aux deux parties de procéder à des échanges de quotas.

La pêche a été le point le plus dur de la négociation de l'accord commercial post Brexit conclu entre l'UE et le Royaume-Uni. Les prises des pêcheurs de l'UE dans les eaux britanniques pèsent quelque 650 millions d'euros chaque année. (ats/afp)