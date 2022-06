Le Canada et le Danemark mettent fin à «la plus amicale des guerres»

Le conflit connu sous le nom de «guerre du whisky» a officiellement pris fin ce mardi. Pendant des décennies, le Canada et le Danemark se sont disputé une petite île inhabitée, sans la moindre effusion de sang.

Le Danemark et le Canada ont réussi mardi à mettre de côté un conflit qui durait depuis des années. Les deux pays se sont mis d'accord pour créer une frontière terrestre sur l'île Hans, située à l'extrême nord entre le Canada et le Groenland. La moitié ouest appartient désormais officiellement à la région canadienne de Baffin, l'est au district de Qaanaaq dans la commune groenlandaise d'Avannaata. Auparavant, le Canada et le Danemark avaient tous deux revendiqué la totalité de l'île pendant 49 ans.

L'île Hans a employé 26 ministres des Affaires étrangères canadiens au cours des cinquante dernières années, a déclaré mardi la ministre des Affaires étrangères canadienne Mélanie Joly lors d'une cérémonie à Ottawa, en compagnie de son homologue danois Jeppe Kofod et du Premier ministre groenlandais Múte B. Egede.

De gauche à droite: Mélanie Joly, Jeppe Koford et Múte Bourup Egede. photo: keystone

Quel est le contexte ?

Lorsque la frontière entre le Canada et le Danemark a été tracée en 1973, les deux pays ont déclaré qu'ils revendiquaient l'île. Le Canada a défendu l'argument selon lequel il avait obtenu la région arctique de la Grande-Bretagne en 1880. Le Danemark, quant à lui, s'en est tenu à la décision de la Cour permanente de justice internationale de 1933, qui stipulait que l'ensemble du Groenland fait partie du royaume. L'île n'a jamais fait l'objet d'un débat concret, puisqu'elle ne mesure que 1,25 km2, est inhabitée et dépourvue de ressources naturelles importantes.

L'île Hans dans son austère beauté. photo: wikicommons

Les deux pays ont ensuite entamé des discussions, mais n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une solution. Au lieu de cela, ils ont décidé de reporter la décision à une date ultérieure. La frontière entre les pays a donc été tracée dans l'océan, mais pas sur l'île.

Pourquoi la guerre la plus amicale?

Au début des années 1980, la question de la nationalité de l'île Hans a refait surface dans la presse canadienne et danoise. Et pour cause: la société pétrolière canadienne Dome Petroleum menait à l'époque des recherches sur l'île.

Cela ne convenait pas au Danemark. En 1984, le ministre du Groenland Tom Höyern a planté un drapeau danois sur l'île et y a laissé le message suivant: «Bienvenue sur l'île danoise». Parallèlement, les Danois ont laissé une bouteille de Gammel Dansk, un digestif, sur l'île.

Peu après, des Canadiens se sont rendus sur l'île, ont remplacé le drapeau danois par le leur, ont emporté le Gammel Dansk et ont laissé une bouteille de whisky derrière eux. Ce processus devait se répéter régulièrement dans les années à venir - la «guerre du whisky» était née. Elle s'est terminée mardi par un dernier échange d'alcool.

Le Danemark et le Canada mettent fin à la «guerre» avec un dernier échange de bouteilles. photo: keystone

«Je pense que c'était la plus amicale des guerres», a donc déclaré mardi la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly. Face à la guerre menée par la Russie en Ukraine, elle a souligné l'importance d'un règlement pacifique d'un litige frontalier: «Nous savons que nous pouvons travailler ensemble de manière diplomatique pour régler les différends sur la base de règles et de principes». Le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, a ajouté: «La diplomatie et l'Etat de droit fonctionnent réellement.»