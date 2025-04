Un automobiliste fonce dans une foule durant un festival à Vancouver

Les «data centers» vont consommer plus d'électricité que le Japon

«Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées et la communauté philippine de Vancouver en cette période incroyablement difficile», a écrit le maire. L'incident s'est produit peu après 20h00 locales samedi dans le quartier Sunset on Fraser de la ville.

«Plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées»

Dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture a fait plusieurs victimes et des blessés dans la ville canadienne.

Il voyagera sans Trump, mais Biden assistera aux obsèques du pape

L'ancien président américain et son épouse Jill se rendront samedi aux funérailles du pape François, avec lequel le démocrate entretenait une relation particulièrement étroite.

Son bureau a confirmé l'information à l'AFP vendredi, tout en précisant que le couple voyagerait de manière indépendante - et non dans l'avion de l'actuel président Donald Trump, qui fait également le déplacement. Quelque 50 chefs d'Etat élus et dix souverains régnants ont confirmé jusqu'ici leur présence samedi selon le Vatican.