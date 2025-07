Elmo est le personnage phare de la série télévisée de marionnettes Sesame Street. Image: NBCUniversal

Elmo, star des enfants, appelle à «tuer tous les juifs»

Piraté, le compte X du personnage phare de Sesame Street a diffusé des messages antisémites dimanche dernier. C'est le dernier d'une série d'incidents liés à des discours haineux sur le réseau social de Musk.



Le compte X d'Elmo, le personnage phare du programme télévisé américain pour enfants Sesame Street, a été piraté pour publier des messages antisémites et anti-Donald Trump, a indiqué le programme. Une série de messages appelant à «tuer tous les juifs» et qualifiant le président américain de «marionnette» du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont été partagés via le compte du monstre rouge suivi par 650 000 utilisateurs.

Une version archivée du compte X a montré que plusieurs messages avaient été publiés dimanche après-midi. Ils ont ensuite été supprimés, bien qu'un lien vers une page Telegram apparemment associée au piratage soit resté dans la section bio du compte.

Sesame Workshop, l'organisation à but non lucratif à l'origine de Sesame Street, a déclaré qu'un pirate informatique non identifié était à l'origine des messages. «Le compte X d'Elmo a été brièvement piraté hier par un pirate inconnu qui a posté des messages répugnants, notamment des messages antisémites et racistes», a déclaré un porte-parole dans un communiqué. «Le compte a depuis été sécurisé», ajoute la même source.

De récentes attaques antisémites

Le piratage de la plateforme X d'Elon Musk est le dernier d'une série d'incidents liés à des discours haineux depuis que le milliardaire a racheté Twitter en 2022 et a supprimé les politiques de modération qu'il considérait comme de la censure.

Samedi, sa startup xAI a présenté ses excuses pour des messages antisémites publiés sur X par son assistant IA Grok, qui faisait l'éloge du dictateur nazi Adolf Hitler.

L'antisémitisme fait l'objet d'une attention particulière aux Etats-Unis depuis que deux membres du personnel de l'ambassade d'Israël ont été tués devant un musée juif à Washington en mai. Une attaque aux cocktails Molotov contre un rassemblement de soutien aux otages israéliens à Gaza a en outre fait plus d'une dizaine de blessés en juin dans le Colorado (ouest), et une femme de 82 ans est décédée des suites de ses blessures.

Depuis son retour au pouvoir, le président américain Donald Trump mène une offensive contre certaines universités qu'il accuse d'antisémitisme en n'ayant pas protégé les étudiants juifs ou israéliens lors des manifestations pro-palestiniennes ou pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. (jzs/afp)