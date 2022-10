Attaques au Canada: seul l'un des deux frères a commis les meurtres

La police s'exprime devant les portraits de Damien et Myles Sanderson, responsables de la mort de onze personnes. Image: sda

Onze personnes ont été tuées dans ce drame et la quasi-totalité des victimes, âgées de 23 à 78 ans, sont des Canadiens d'origine Autochtones.

Myles Sanderson, l'un des deux frères suspectés d'avoir perpétré les attaques au couteau dans le centre du Canada au début septembre, a commis seul tous les meurtres, a annoncé jeudi la police.

«Myles a commis, seul, tous les homicides» La commissaire adjointe de la gendarmerie royale du Canada

Son frère, Damien Sanderson, avait été présenté au départ comme le deuxième suspect avant que l'on retrouve son corps près de l'une des scènes de crime.

Dix-huit autres personnes avaient été blessées dans ces attaques survenues le 4 septembre dans des localités reculées de la Saskatchewan, la communauté autochtone de James Smith Cree Nation et le petit village voisin de Weldon.

Myles Sanderson avait été appréhendé après une vaste chasse à l'homme qui a duré quatre jours. Il était mort peu après son arrestation.

«Damien a participé à la planification des attaques, mais n'est impliqué dans aucun des meurtres. L'enquête se poursuit pour comprendre pourquoi certaines victimes avaient été visées.» La commissaire

Pour rappel: Des attaques au couteau font 10 morts au Canada

Les policiers ont pu établir que Myles et Damien Sanderson avaient vendu de la drogue dans la communauté la veille des attaques et qu'ils étaient impliqués dans «trois altercations violentes» récentes.

Connu des services de police et de la justice pour de multiples faits de violence et des vols, Myles Sanderson était déjà recherché depuis mai dernier pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire.

La quasi-totalité des victimes, âgées de 23 à 78 ans, sont des Autochtones. Ceux-ci représentent environ 5% des 38 millions d'habitants du Canada et vivent dans des communautés souvent frappées par le chômage et la pauvreté. Ils sont aussi plus souvent victimes d'homicides. (ats/jch)