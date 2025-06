Un large incendie près de Le Pas, au Canada. Keystone

Plus de 100 incendies hors de contrôle ravagent le Canada

Le centre du Canada est touché par d'importants incendies. Plus de 31 000 personnes ont été forcées d'évacuer leur habitation.

Les évacuations d'habitants se poursuivent mercredi dans le centre du Canada touché par de grands incendies de forêt. Les feux sont décrits comme des «monstres» par les pompiers, qui s'activent autour de plusieurs villages menacés par les flammes.

Depuis plusieurs jours, les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba sont confrontées à des mégafeux qui les ont poussées à déclarer l'état d'urgence.

Sur l'ensemble du pays, plus de 200 incendies sont actifs, dont la moitié sont jugés hors de contrôle, et sept départs de feux ont été constatés mercredi.

Au tota, plus de 31 000 personnes ont été forcées d'évacuer leur habitation, souvent pour se réfugier à des centaines de kilomètres de chez eux.

«Les gens ont très peur et moi aussi», a expliqué à l'AFP Tareq Hosen Alin, le gérant d'un hôtel à La Ronge, en Saskatchewan, où les flammes sont entrées dans la ville et ont détruit des commerces. La commune a été évacuée, mais il est resté pour loger les personnes d'urgence et les pompiers.

«Je suis préoccupé parce que les gens perdent leurs biens, perdent leur argent, perdent leurs rêves en ce moment» Tareq Hosen Alin

«Un monstre»

«Nous sommes face à un monstre. Les dernières heures ont été chaotiques», ont reconnu les pompiers de cette petite localité de 2500 habitants qui se trouve dans une région où brûlent plusieurs des plus grands feux actifs actuellement.

Des milliers de personnes ont dû quitter leurs maisons. Keystone

L'un d'eux a déjà consumé plus de 470 000 hectares et est toujours hors de contrôle et un autre un peu plus à l'ouest, qui n'est pas maîtrisé non plus, plus de 140 000 hectares.

Près de la commune de Flin Flon, au Manitoba, évacuée la semaine dernière, les flammes continuent de se rapprocher et encerclent la ville, selon le maire.

Les pompiers de tout le pays sont en état d'alerte et 140 Américains sont déjà présents sur le territoire canadien pour les aider.

Fumées dangereuses

La fumée des incendies continue par ailleurs d'engendrer une qualité de l'air jugée dangereuse dans le centre du Canada, dans certaines parties du nord des Etats-Unis et un ciel brumeux dans l'est.

Chaque été, le Canada est confronté à des incendies de forêt, mais ce début de saison inquiète par sa précocité et sa virulence: 2,2 millions d'hectares ont déjà brûlé, soit plus que la superficie de la Slovénie.

Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent touché par des événements météorologiques extrêmes. Et le pays reste traumatisé par l'été 2023, qui fut apocalyptique avec 15 millions d'hectares brûlés.

La plupart des incendies jusqu'à présent ont été déclenchés par des activités humaines, souvent de façon accidentelle, notamment par des feux de camp mal éteints ou le passage d'un train ou de véhicules tout terrain dans un paysage très asséché. (ats)