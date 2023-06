4 enfants perdent la vie pendant une session de pêche au Québec

(image d'illustration) Keystone

Quatre enfants ont été retrouvés morts sur une rive du fleuve Saint-Laurent, dans le nord de la province canadienne du Québec, après avoir été emportés par la marée alors qu'ils pêchaient. Six personnes ont pu être secourues et une personne est toujours manquante.

Plus de «International»

«Selon les premières informations, un groupe de onze personnes pêchaient le capelan à pied sur le bord de la mer lorsqu'ils se seraient fait prendre par la marée», a indiqué samedi la sûreté du Québec.

Six personnes ont pu être secourues à temps, tandis que cinq autres manquaient à l'appel au cours de la nuit de vendredi à samedi, ont ajouté les autorités qui ont été appelées près de la ville de Portneuf-sur-Mer vers deux heures du matin.

Quelques heures plus tard, quatre jeunes mineurs de plus de 10 ans ont été retrouvés inanimés et ont été transportés à l'hôpital, où «leur décès a été confirmé par un médecin», a précisé la police.

Un homme dans la trentaine manque toujours à l'appel. Plusieurs équipes, incluant des plongeurs, des militaires et des hélicoptères, ont été déployées pour le rechercher. (chl/ats)