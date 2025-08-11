Keystone

Donald Trump envoie la Garde nationale à Washington

Donald Trump place le maintien de l'ordre dans la capitale Washington sous le contrôle des autorités fédérales, ainsi que le déploiement de militaires de la Garde nationale, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit «envahie par des gangs violents».

Alors que les statistiques officielles montrent une baisse de la criminalité violente à Washington, le président américain Donald Trump a annoncé lundi envoyer la Garde nationale, un corps de militaires de réserve, dans la capitale. Il a invoqué une mesure qui l'autorise à prendre le contrôle de la police de cette ville au statut particulier aux Etats-Unis.

«C'est devenu une situation d'anarchie complète et totale, et nous allons nous débarrasser des bidonvilles», a affirmé Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, après avoir sommé les sans-abris de Washington de partir «loin» de la ville dans une publication la veille sur sa plateforme Truth Social.

Donald Trump a dit déployer la Garde nationale «afin de rétablir la loi, l'ordre, et la sécurité publique». Le président républicain a aussi promis que son initiative ne s'arrêterait pas à Washington, où il a décrété un état d'urgence.

«Ça va aller plus loin. Nous commençons de manière très forte à Washington et nous allons nettoyer ça bien rapidement» Donald Trump

Il avait déjà mobilisé en juin la Garde nationale en Californie, contre l'avis du gouverneur démocrate, Gavin Newsom, affirmant vouloir ainsi rétablir l'ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations d'immigrés par la police fédérale de l'immigration (ICE).

A l'inverse des 50 Etats américains, la municipalité de Washington opère dans le cadre d'une relation particulière avec l'Etat fédéral qui limite son autonomie.

(ats/acu)