Donald Trump envoie la Garde nationale à Washington

Alors que les statistiques officielles montrent une baisse de la criminalité violente à Washington, le président américain Donald Trump a annoncé lundi envoyer la Garde nationale, un corps de militaires de réserve, dans la capitale. Il a invoqué une mesure qui l'autorise à prendre le contrôle de la police de cette ville au statut particulier aux Etats-Unis.
«C'est devenu une situation d'anarchie complète et totale, et nous allons nous débarrasser des bidonvilles», a affirmé Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, après avoir sommé les sans-abris de Washington de partir «loin» de la ville dans une publication la veille sur sa plateforme Truth Social.
Donald Trump a dit déployer la Garde nationale «afin de rétablir la loi, l'ordre, et la sécurité publique». Le président républicain a aussi promis que son initiative ne s'arrêterait pas à Washington, où il a décrété un état d'urgence.
Il avait déjà mobilisé en juin la Garde nationale en Californie, contre l'avis du gouverneur démocrate, Gavin Newsom, affirmant vouloir ainsi rétablir l'ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations d'immigrés par la police fédérale de l'immigration (ICE).
A l'inverse des 50 Etats américains, la municipalité de Washington opère dans le cadre d'une relation particulière avec l'Etat fédéral qui limite son autonomie.
(ats/acu)