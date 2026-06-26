Les magasins effondrés de Catia La Mar, au Venezuela, sont pris d'assaut par les pilleurs. Keystone

Le bilan du séisme s'alourdit encore dramatiquement au Venezuela

Les recherches pour retrouver des survivants s'intensifient vendredi au Venezuela. L'aide internationale commence à arriver, deux jours après deux séismes dont le bilan a plus que doublé. Il atteint désormais 589 morts.

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Des équipes de sauvetage venues d'au moins 17 pays, dont la Suisse, sont en cours de déploiement pour participer aux recherches de survivants, a annoncé vendredi l'ONU. Auparavant, Washington avait annoncé l'arrivée à Caracas d'un premier détachement militaire américain, avec à sa tête un général des Marines.

Les images du Live video de l'AFP montrent des sauveteurs affairés, parfois dans le plus grand dénuement, à mains nues et avec de simples pelles et seaux en plastique, dans les décombres d'un immeuble effondré.

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«Silence absolu!»

La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, qui avait rapidement décrété l'état d'urgence, a déploré vendredi «589 morts». Elle s'est exprimée durant une réunion avec des représentants civils et militaires.

Quatre Espagnols, neuf Portugais, deux Brésiliens, un Italo-Vénézuélien, deux Chinois figurent parmi les victimes. Un ministre espagnol a par ailleurs fait état de 99 compatriotes «disparus», sans préciser si certains étaient des bi-nationaux.

Bâtiments aplatis, montagnes de gravats où des familles en détresse tentent de retrouver des personnes ensevelies: à l'épicentre du tremblement de terre, les journalistes ont constaté d'impressionnantes scènes de destructions qui laissent présager un bien plus grand nombre de victimes que le bilan actuel.

A titre de comparaison, des tremblements de terre de magnitude similaire ont fait plus de 200 000 morts à Haïti en janvier 2010, 73 000 morts dans le Cachemire en octobre 2005, ou encore près de 53 500 morts à la frontière turco-syrienne en février 2023.

La zone la plus durement touchée est celle de La Guaira, au nord de la capitale Caracas, où se trouvent l'aéroport international de Maiquetia, endommagé et fermé, et la ville côtière de Catia la Mar. (ats/vz)