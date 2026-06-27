Eh oui, il fera plus de 37°C dans pas mal d'endroits en Suisse romande aujourd'hui. Image: keystone

Canicule: C'est encore l'enfer samedi, mais c'est bientôt fini

Avec une forte canicule de degré 4 un peu partout, la Suisse romande continue de cuir sous le soleil ce samedi. Mais le thermomètre devrait baisser ces prochains jours. Votre bulletin météo.

Plus de «Suisse»

Il fait toujours terriblement chaud, ce samedi. Après des jours et des jours de chaleur intense, ça ne semble pas s'améliorer, en Suisse romande aujourd'hui: une canicule de niveau de danger 4 sévit par exemple à Genève, où il fera jusqu'à 38°C, à Yverdon-les-Bains et à Sion avec jusqu'à 37°C, ou encore à Neuchâtel, avec un maximum estimé à 36°C, alerte MétéoSuisse.

Image: MétéoSuisse capture d'écran

Des températures à peine plus douces sont attendues à Montreux et la Chaux-de-Fond, avec 32°C au plus haut.

Quand est-ce que c'est fini, cette fournaise? Alors qu'on attendait déjà un rafraichissement pour dimanche, l'échéance semble rallonger: demain, il fera à nouveau grand soleil, et au maximum 35°C en moyenne en Suisse romande.

Un début de semaine plus frais

C'est lundi que ça se joue: avec une température maximale d'environ 29°C, un ciel par moments couvert et même quelques averses éparses par endroits, les Romandes et Romands devraient enfin pouvoir respirer un peu.

Mercredi, MétéoSuisse prévoit une perte de deux degrés supplémentaires, avec 27°C au plus haut dans nos contrées, et un temps «en partie ensoleillé», avec des «passages nuageux parfois denses».

Image: The Office/capture d'écran Youtube

(dag)