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Canicule: C'est encore l'enfer samedi, mais c'est bientôt fini

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Eh oui, il fera plus de 37°C dans pas mal d'endroits en Suisse romande aujourd'hui.Image: keystone

Canicule: C'est encore l'enfer samedi, mais c'est bientôt fini

Avec une forte canicule de degré 4 un peu partout, la Suisse romande continue de cuir sous le soleil ce samedi. Mais le thermomètre devrait baisser ces prochains jours. Votre bulletin météo.
27.06.2026, 12:5427.06.2026, 12:56

Il fait toujours terriblement chaud, ce samedi. Après des jours et des jours de chaleur intense, ça ne semble pas s'améliorer, en Suisse romande aujourd'hui: une canicule de niveau de danger 4 sévit par exemple à Genève, où il fera jusqu'à 38°C, à Yverdon-les-Bains et à Sion avec jusqu'à 37°C, ou encore à Neuchâtel, avec un maximum estimé à 36°C, alerte MétéoSuisse.

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Image: MétéoSuisse capture d'écran

Des températures à peine plus douces sont attendues à Montreux et la Chaux-de-Fond, avec 32°C au plus haut.

Ces climatiseurs ont un défaut majeur

Quand est-ce que c'est fini, cette fournaise? Alors qu'on attendait déjà un rafraichissement pour dimanche, l'échéance semble rallonger: demain, il fera à nouveau grand soleil, et au maximum 35°C en moyenne en Suisse romande.

Un début de semaine plus frais

C'est lundi que ça se joue: avec une température maximale d'environ 29°C, un ciel par moments couvert et même quelques averses éparses par endroits, les Romandes et Romands devraient enfin pouvoir respirer un peu.

En Suisse romande, «le tabou de la climatisation commence à tomber»

Mercredi, MétéoSuisse prévoit une perte de deux degrés supplémentaires, avec 27°C au plus haut dans nos contrées, et un temps «en partie ensoleillé», avec des «passages nuageux parfois denses».

Météo Suisse romande
Image: The Office/capture d'écran Youtube

(dag)

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