Au Portugal, l'archipel des Açores craint une éruption volcanique

L'île de Sao Jorge a compté environ 12 700 séismes depuis le 19 mars, soit plus du double de tous ceux enregistrés dans l'archipel des Açores depuis 2021. Image: sda

Depuis le week-end dernier, plus de 14 000 secousses ont été détectées à travers la région. Sans pour autant faire des dégâts.

Le président portugais s'est rendu dimanche aux Açores, pour transmettre un message de «sérénité et tranquillité» à la population face au risque d'une éruption volcanique. La région subit une série de séismes de faible magnitude depuis une semaine.

«Les gens doivent garder la tête froide. Il n'y a pas de raison de tomber dans un alarmisme que la situation actuelle ne justifie pas» Le président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa

Niveau d'alerte 4

Environ 200 de ces séismes ont pu être ressentis par les habitants, et le plus fort d'entre eux, enregistré le 19 mars, a atteint une magnitude de 3,3. Cette activité sismique pouvant être provoquée par une montée de magma, le CIVISA a placé São Jorge au quatrième niveau d'alerte volcanique sur une échelle qui en compte six.

L'île longiligne, avec 54 km de long et 8 km de large, compte un peu plus de 8000 habitants. Environ 2500 d'entre eux ont déjà quitté leur lieu de résidence pour s'installer vers la partie est de l'île, jugée plus sûre, ou pour aller sur une des îles voisines.

Le gouvernement régional a déconseillé les déplacements superflus et a préparé des structures d'hébergement d'urgence, mais n'a pour l'instant donné aucun ordre d'évacuation. (ats/jch)