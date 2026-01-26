La Finlande part en guerre contre la flotte fantôme de Poutine

La Finlande muscle sa lutte contre la «flotte fantôme» de Poutine
La Finlande va renforcer ses dispositifs de contrôle des câbles sous-marins dans les zones septentrionales de la mer Baltique, en mettant en place un «mécanisme de surveillance intégré», a indiqué un responsable des gardes-frontières.
Ce mécanisme est mis en place en partenariat avec d'autres Etats riverains de la Baltique et s'inscrit dans le plan de la Commission européenne visant à renforcer la sécurité et la résilience des infrastructures de câbles sous-marins de l'UE.
Flotte fantôme russe
Mikko Hirvi, chef de l'unité Sécurité et sûreté maritime des gardes-frontières finlandais, a précisé que ce système serait constitué d'un réseau de pôles dans la région qui «échangerait des informations, des analyses de risques, des évaluations de menaces et des informations en temps réel». Il ajoute:
Ces améliorations ont été motivées par plusieurs incidents, impliquant souvent des navires soupçonnés d'appartenir à la flotte fantôme russe qui auraient endommagé des câbles sous-marins en mer Baltique. Les navires de cette flotte fantôme sont des pétroliers dont la propriété est floue, qui contournent les sanctions imposées par l'Union européenne, les Etats-Unis et le G7 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022.
Le dernier incident s'est produit la nuit du Nouvel An, lorsqu'un cargo baptisé Fitburg, parti de Saint-Pétersbourg avec pour destination Haïfa (Israël), a été immobilisé par les autorités finlandaises, celles-ci soupçonnant que l'ancre du navire avait endommagé un câble de télécommunications dans le golfe de Finlande, très fréquenté. Mikko Hirvi a déclaré:
45 navires par semaine
Le nombre de navires de la flotte fantôme naviguant en mer Baltique n'a pas diminué, a-t-il indiqué.
De nombreux experts et responsables politiques ont affirmé que ces sabotages présumés de câbles font partie d'une «guerre hybride» menée par la Russie contre les pays occidentaux. L'Otan poursuivra également ses patrouilles en mer Baltique pour sécuriser les infrastructures critiques sous-marines, a ajouté Hirvi. (afp)