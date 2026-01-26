La Finlande part en guerre contre la flotte fantôme de Poutine

Le pétrolier Boracay appartenant à la flotte fantôme russe, soupçonné d'être impliqué dans des vols de drones au-dessus du Danemark. Image: AFP

La Finlande muscle sa lutte contre la «flotte fantôme» de Poutine

Helsinki va mettre en place un mécanisme de surveillance afin de mieux contrôler les câbles sous-marins en mer Baltique. Cette mesure vise à renforcer la sécurité des infrastructures de l'Union européenne.

Plus de «International»

La Finlande va renforcer ses dispositifs de contrôle des câbles sous-marins dans les zones septentrionales de la mer Baltique, en mettant en place un «mécanisme de surveillance intégré», a indiqué un responsable des gardes-frontières.

Ce mécanisme est mis en place en partenariat avec d'autres Etats riverains de la Baltique et s'inscrit dans le plan de la Commission européenne visant à renforcer la sécurité et la résilience des infrastructures de câbles sous-marins de l'UE.

Flotte fantôme russe

Mikko Hirvi, chef de l'unité Sécurité et sûreté maritime des gardes-frontières finlandais, a précisé que ce système serait constitué d'un réseau de pôles dans la région qui «échangerait des informations, des analyses de risques, des évaluations de menaces et des informations en temps réel». Il ajoute:

«Cela implique également le développement des capacités de surveillance, y compris des capteurs, des technologies associées et des exercices. Il ne s'agira pas de construire de nouvelles installations, mais plutôt d'intégrer cela aux structures des gardes-frontières.» Mikko Hirvi, chef de l'unité Sécurité et sûreté maritimes des gardes-frontières finlandais.

Ces améliorations ont été motivées par plusieurs incidents, impliquant souvent des navires soupçonnés d'appartenir à la flotte fantôme russe qui auraient endommagé des câbles sous-marins en mer Baltique. Les navires de cette flotte fantôme sont des pétroliers dont la propriété est floue, qui contournent les sanctions imposées par l'Union européenne, les Etats-Unis et le G7 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022.

Le dernier incident s'est produit la nuit du Nouvel An, lorsqu'un cargo baptisé Fitburg, parti de Saint-Pétersbourg avec pour destination Haïfa (Israël), a été immobilisé par les autorités finlandaises, celles-ci soupçonnant que l'ancre du navire avait endommagé un câble de télécommunications dans le golfe de Finlande, très fréquenté. Mikko Hirvi a déclaré:

«Cela valait la peine d'être préparé à des incidents similaires à l'avenir, car il y a eu un nombre inhabituellement élevé de dommages aux infrastructures critiques sous-marines ces dernières années» Mikko Hirvi

45 navires par semaine

Le nombre de navires de la flotte fantôme naviguant en mer Baltique n'a pas diminué, a-t-il indiqué.

«Nous parlons d'une moyenne de 45 navires par semaine. Une grande partie d'entre eux appartiennent à la flotte fantôme, qui traverse le golfe de Finlande et chargée de pétrole russe, à destination de l'Ouest»

De nombreux experts et responsables politiques ont affirmé que ces sabotages présumés de câbles font partie d'une «guerre hybride» menée par la Russie contre les pays occidentaux. L'Otan poursuivra également ses patrouilles en mer Baltique pour sécuriser les infrastructures critiques sous-marines, a ajouté Hirvi. (afp)