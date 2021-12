29 000 personnes évacuées en raison d'inondations en Malaisie

Selon un site internet du gouvernement, le niveau de l'eau restait dangereux dimanche matin dans six Etats du centre et du nord-est.

Le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob a exprimé sa surprise de voir l'Etat le plus riche du pays, Selangor, qui entoure la capitale Kuala Lumpur, pris dans les inondations, obligeant plus de 5000 personnes à quitter leur maison.

Le gouvernement fait état de plus de 22 000 victimes d'inondations, dans huit Etats du pays, dont plus de 10 000 dans l'Etat Pahang, au centre de la Malaisie .

Pourquoi la mort sera bientôt moins mortelle et plus tendance?

Woke et anti-woke, comment dépasser cette opposition simpliste?

Les nouvelles guerres culturelles aux États-Unis ne se réduisent pas à un affrontement binaire: si la droite exagère énormément les risques d'endoctrinement à l'école, la gauche nie souvent l'existence de nouvelles pédagogies antiracistes identitaires. Analyse.

Depuis la pandémie de Covid-19, les questions scolaires sont particulièrement politisées et tendues aux États-Unis. À plusieurs reprises, les réunions des school boards, ces comités de citoyens élus qui gèrent les districts scolaires, ont dégénéré en scènes d'insultes et de violences, anti-masques d'un côté et pro-masques de l'autre, sur fond de paranoïa grandissante envers tout enseignement qui aborde des questions de race et de sexualité.